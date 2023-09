Las enfermedades cutáneas podrían empeorar los aspectos de la vida de quienes las padecen, sus molestias provocan una gran incomodidad, llegando a afectar incluso la autoestima.

Se estima que una de cada 34 personas en España padece de psoriasis, según datos de la Asociación de personas con enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas, UNiMiD. Esta enfermedad no tiene cura todavía, sin embargo, existen tratamientos que mejoran la vida de los pacientes y reducen los síntomas. Hablando de la psoriasis genital, el padecimiento se podría confundir con algún tipo de infección o con dermatitis, por lo que su diagnóstico no es sencillo y es de vital importancia consultar a profesionales.

Causas y síntomas más frecuentes de la psoriasis genital



Esta enfermedad afecta a la piel de la región genital y se presenta en hombre y mujeres, y quienes la padecen suelen con frecuencia tener otro tipo de psoriasis en alguna otra parte de la piel, la cual evoluciona en brotes y normalmente aparece por primera vez alrededor de los 20 años. Suele ser hereditaria y no es contagiosa, por lo que las personas con esta predisposición genética están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad a causa de factores medioambientales, como danos en la piel por climas con extremas temperaturas.



Los síntomas más frecuentes para su diagnóstico con las pequeñas manchas rojas, brillantes y lisas que brotan en la zona, piel reseca, irritada, dolor y picor intenso. Los tipos de psoriasis genital más comunes son los siguientes:



Psoriasis de placas: Es la forma más común y suele surgir en las articulaciones, presentándose como placas rojizas con acumulación de células blancas en pieles claras, y en tonos oscuros, gris o morados en pieles morenas.



Psoriasis inversa: Esta forma afecta más a los pliegues de la piel, como en la ingle, las axilas y debajo de los senos.

Tratamiento de la psoriasis genital



El picor experimentado por este padecimiento es muy molesto y muchos de los brotes aparecen en zonas incómodas, por lo que no es fácil rascarse en público, influyendo en el ámbito social, familiar, laboral y sexual de las personas, puesto que aunque no es contagioso, podría llevar a conversaciones incómodas o preocupaciones en pareja.



Un profesional de la medicina debe de ser quien emita un tratamiento prescrito, que generalmente se basa de cremas con corticoides que solo se aplica en la zona afectada. Se suele pasar al uso de inyecciones o comprimidos en caso de que las cremas no sean efectivas. De igual forma, existen terapias de luz ultravioleta que se procesan en centros especializados. Para que los tratamientos sean más efectivos, es mejor vestir prendas de algodón que no aprieten, además de mantener la zona bien hidratada y limpia, evitando productos perfumados no recomendados por el médico. Se recomienda además el uso de lubricantes durante el sexo.