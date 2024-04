¿Hay días que te sientes más hinchada de lo habitual? Es completamente normal y se debe al consumo de ciertos alimentos que causan más hinchazón. ¡Descubre qué te hace hinchar como una pelota!

Es normal que te sientas hinchada tras comerte un buen plato de lentejas. Aunque son súper saludables y hay que comer legumbres al menos 1-2 veces por semana, la realidad es que las legumbres hinchan la barriga, causan hinchazón abdominal y puede ser muy molesto.



Y ojo, porque no solo sucede con las legumbres. Hay otros alimentos silenciosos que hinchan lo mismo o incluso más. ¡Sal hora de dudas y conoce a los culpables de tu hinchazón!

Legumbres

Un plato de lentejas, garbanzos o alubias es un auténtico manjar y es súper recomendable para el organismo. Sin embargo, tras comerte las lentejas puedes notar que te hincha la barriga.



¿Por qué pasa esto? Por el alto contenido en fibra de las legumbres. Tras tomarlas, es normal que al cabo de un rato te sientas más hinchada de lo normal y que sufras estos síntomas gastrointestinales. Suele ocurrirle a todo el mundo, pero a algunas personas más de lo normal.



Si te sientan medianamente mal, puedes tratar de evitar su consumo en ciertas ocasiones, ya sea estando de viaje o si tienes una reunión o cita importante.

Lácteos

Los lácteos también pueden causar hinchazón abdominal. ¿Te sientes hinchada cada vez que tomas un café con leche o un vaso de leche? Es más habitual en personas que presentan una cierta intolerancia a la lactosa, pero cualquier persona puede experimentar en cualquier momento gases o hinchazón. En el caso de que sea ya dolor o incluso diarrea, sí podríamos hablar de una intolerancia real a la lactosa.

Frutas

Hay frutas como las manzanas, las uvas o las peras que tienen un alto contenido de fructosa. Aunque son sanas y recomendables, pueden causar problemas si se ingieren en exceso o de una forma brusca. Ten en cuenta que son alimentos que pueden pasar más tiempo en el tracto gastrointestinal, haciendo que te sientas pesada, hinchada o con gases.

Endulzantes

En su día los endulzantes surgieron como una alternativa saludable al azúcar. Sin embargo, hoy en día se duda de su consumo y se recomiendan específicamente para diabéticos.



El problema, es que hay endulzantes que no se digieren del todo en el intestino delgado, causando gases e hinchazón en el intestino grueso. Así que intenta evitarlos en la medida de lo posible o reducir su consumo si ves que te causa estos efectos adversos.

Cerveza o bebidas con gas

Este tipo de bebidas también causan hinchazón. En el caso de la cerveza, si tiene cereales o gluten, puede causar molestias mayores a ciertas personas. El alcohol también puede alterar la digestión y hacer que hinches, ¡es lo habitual! Como también sucede con las bebidas con burbujas y carbonatadas.

Verduras como las coles de bruselas o el brócoli

Aunque es recomendable consumir verdurras frecuentemente, hay algunas que hinchan. Sobre todo las crucíferas, que tienen mucha fibra y provocan un efecto gaseoso. Algunas de las más habituales son el brócoli o las coles de bruselas. ¡No es casualidad que te sientas hinchada tras comerlas! Pero sí resulta curioso sentirse hinchada después de comer comidas saludables.

Cuando te sientas hinchada, ¡apunta que has comido!

Aunque, por lo general, estos alimentos tienden a causar que la barriga hinche como un globo, no a todas las personas les afecta igual.



Lo ideal es que cada vez que hinches te apuntes que es lo que has comido, para que sepas que evitar o reducir en la medida de lo posible. Sobre todo en esas ocasiones en las que quieres estar perfecta, sin sentirte hinchada (cuando vas a la playa, a un evento con un vestido ajustado, etc.).

Cuando consumas estos alimentos recuerda analizar si te sientes o no hinchada, porque así podrás dar con los principales responsables. En mi caso, ¡las lentejas y la leche sí que me afectan!