Una dieta ligera puede aliviar las dolencias gastrointestinales. En este artículo podrás averiguar qué alimentos son adecuados para una dieta blanda y qué debes tener en cuenta si tu estómago o tu intestino está irritado.

Cuando el estómago presiona y duele, necesitas ayuda rápidamente para subsanar en dolor. La primera medida para calmar un estómago irritado es una dieta ligera. Esto incluye alimentos que son digeribles fácilmente.



Pero, ¿qué tipo de comida deberías cocinar en caso de problemas gastrointestinales? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos durante el malestar estomacal o la diarrea? ¿Hay alguna recetas con alimentos ligeros que también sepa deliciosa? Aquí encontrarás todas las respuestas a las preguntas sobre el tema de los alimentos ligeros.



Alimentos ligeros: con esta dieta evitarás el dolor de estómago

Los alimentos ligeros son una forma especial de nutrición para todas las enfermedades relacionadas conel estómago. La dieta ligera se centra en alimentos ligeros y bien tolerados que calman el sistema digestivo y no lo agitan más.



La base de una dieta ligera se basa en elegir entre el 50% y el 55% de tus alimentos de la gama de los carbohidratos, por ejemplo, pan, pasta, arroz o avena. El 30% verduras y del 15% al 20% deben ser proteínas.



Para proteger el estómago, es importante elegir alimentos blandos y muy picados. Así que en lugar de elegir un pan crujiente, es mejor elegir un pan de masa blanda hecho a base de harina fina. Las verduras al vapor o las sopas deben priorizarse frente a las verduras crudas.



Cada persona tolera la comida de manera diferente. Prueba poco a poco cuáles son buenos para ti y cuáles le causan molestias. Así podrás evitar consumir los alimentos que te causan los dolores de estómago, flatulencias, hinchazón o náuseas.

¿Qué enfermedades podemos prevenir con el consumo de alimentos ligeros?

Intolerancia a ciertos alimentos

Gastritis

Enfermedades inflamatorias intestinales crónicas (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa) en fases de remisión

Úlceras estomacales y duodenales

Enfermedades hepáticas y biliares sin complicaciones

Inflamación crónica del páncreas

Colon irritable

¿Muchas comidas en pequeñas cantidades o pocas en gran cantidad?

Las personas con problemas gastrointestinales deben comer varias comidas pequeñas repartidas a lo largo del día, además de llevar una dieta blanda. De esta manera, el sistema digestivo no se sobrecarga y evitamos las incómodas digestiones pesadas.



También tómate tu tiempo para comer y masticar bien. Deja que la comida se enfríe, si la tomas demasiado caliente o picante puede empeorar el dolor de estómago.

Alimentos ligeros: ¿Qué alimentos se toleran bien?

Si el médico te ha prescrito una dieta blanda, seguro que estarás pensando que ya no puedes comer casi nada. ¡Pero no es así! Hay muchos alimentos que tu estómago tolerará bien y proporcionará alivio a tu dolor de estómago.



Estos alimentos son los que debes incorporar a tu dieta blanda:

1. Verduras: zanahorias, hinojo, chirivía, calabaza, calabacín, coliflor, brócoli, guisantes, judías verdes, tomates, ensalada verde.



2. Fruta que tolerarás bien: fruta madura, manzanas, peras, bayas, plátanos.



3. Cereales y derivados del cereal: patatas, pan de harina fina, pan duro, bizcocho, arroz, fideos, sémola, pastel de bizcocho...



4. Leche y productos lácteos: leche baja en grasa, yogur bajo en grasa, leche agria y quesos suaves con un contenido máximo de grasa del 45%.



5. Carne y productos cárnicos: carne magra, ternera, aves (filete, chuleta), conejo, caza, salchichas suaves y magras como jamón ibérico, jamón cocido, salchicha de ave.



6. Pescados: pescado azul, mariscos y crustáceos magros de agua dulce y salada.

Consejos para cocinar recetas con alimentos ligeros

Con la dieta blanda, no solo importa los alimentos que consumes sino también cómo preparas la comida.



Es importante preparar la comida con bajo contenido graso, cocinar al vapor las verduras en poca agua siempre que sea posible, evitar alimentos picantes y reducir la ingesta de sal y especias.

La carne y el pescado no deben freírse con el fuego demasiado alto. Si usas sartenes con tapa, solo necesitas una pizca de aceite. Aún así, es mejor cocinar el pescado al vapor. También debes evitar los alimentos fritos como las patatas fritas, las croquetas o los anillos de calamar.

Las mejores recetas con alimentos ligeros

Las buenas recetas de comida sosa se arreglan con muy pocos ingredientes, están poco condimentadas y apenas contienen grasa. Sin embargo, no tienen por qué saber aburrido.

Alimentos ligeros: las bebidas adecuadas

La bebida también es importante para los problemas gastrointestinales, especialmente si se sufre de diarrea y vómitos. Debería ser por lo menos de 1,5 a 2 litros al día.



También hay algunas bebidas que son más o menos tolerables. El té negro y verde, así como el café, estimulan el movimiento intestinal debido a su contenido en cafeína. Esto tiene un efecto bastante negativo especialmente en caso de diarrea.



Las limonadas dulces, los zumos de fruta y el alcohol también son poco recomendable, por lo que es mejor evitarlos.



El agua sin gas, preferiblemente tibia, y tés de hierbas y frutas sin azúcar son ideales.

Alimentos ligeros: ¿cuáles son los alimentos que ayudan con la diarrea y los vómitos?

Si sufre de dolor abdominal agudo, diarrea o vómitos, debes comer con mucho cuidado. La sopa de manzana o zanahoria rallada ayuda contra la diarrea.



Si sufres de dolor de estómago y vómitos, solo debes comer cuando realmente te apetezca. Los platos recomendados son, por ejemplo, el puré de patatas casero o el arroz con verduras al vapor.

Alimentos ligeros: alimentos que debes evitar

El hecho de que los siguientes alimentos no sean fácilmente digeribles no quiere decir que no los puedas tomar. Lo mejor es probar si te sientes peor después de comerlos.



Sin embargo, después de una gripe estomacal con diarrea y vómitos o por consejo de tu médico, debes ir a lo seguro y evitar los siguientes alimentos.

1. Vegetales flatulentos: col, legumbres, setas, pimientos, puerros, cebollas, pepinos, aceitunas...



2. Fruta: fruta inmadura, cerezas, ciruelas, melocotones, nectarinas, albaricoques, nueces.



3. Cereales y derivados del cereal: panes integrales, pan fresco, productos industriales grasos como pasteles, hojaldres, pasteles de manteca, productos de patatas fritas.



4. Leche y productos lácteos: leche entera, yogur entero, crema, quesos picantes y grasos (más del 45% de grasa), queso azul.



5. Carne y productos cárnicos: carnes altas en grasas, ahumado, salado, carne asada picante, pato, ganso, grasa y salchichas ahumadas, salchicha de hígado.



6. Pescados: pescados grasos como la anguila, el arenque, el salmón, el pescado ahumado y/o encurtido.

Alimentos ligeros: ¿cuánto tiempo debes comer la comida ligera?

La dieta ligera (light) debe contener todos los nutrientes que corresponden a una dieta saludable en la forma descrita anteriormente, por lo que no hay razón para que no sea posible comer de esta manera a largo plazo.



En el caso de enfermedades crónicas, por ejemplo, si los síntomas continúan, debes consultar a un médico.

Nota importante: la información contenida en este artículo tiene un carácter meramente informativo y no pretende sustituir el diagnóstico de un médico. Si tienes alguna duda, pregunta o queja urgente, debes ponerse en contacto con tu médico.