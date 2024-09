Un experto en longevidad desvela los alimentos que NO consume para no envejecer más

Hay alimentos que aceleran el envejecimiento prematuro. Si no quieres envejecer antes de tiempo o que se te echen más años de los que tienes, lo mejor es que evites consumir ciertos alimentos. Concretamente, el genetista David Sinclair desvela cuáles son los que debes evitar.

David Sinclair es un profesor de Genética en la Facultad de Medicina de Harvard, coocido por sus afirmaciones sobre la longevidad.



Es más, él mismo hace de conejillo de indias de todo lo que dice y a sus 54 años no tiene apenas canas o arrugas. Se hecho, su edad biológica según las analíticas sería de 30 años menos.



Aparte de recomendar el ayuno intermitente de 16/8, donde comes en una única ventaja de 8 horas, asegura que hay 5 elementos que debes evitar consumir para no envejecer.

Los 5 alimentos que debes evitar consumir si no quieres envejecer más

David Sinclair habla de 5 alimentos que se deben evitar. Son los siguientes:

Carne : seguro que este primer alimento no sorprende a nadie. El experto asegura que hay que reducir y evitar el consumo de carne en la medida de lo posible. Afirma que es mejor optar por las proteínas vegetales o el pescado.

Azúcar : tampoco sorprende a nadie. De hecho, David asegura que la cantidad de glucosa en sangre puede determinar lo que vivirá una persona.

Carbohidratos : el especialista pone prácticamente al mismo nivel a los carbohidratos del azúcar. Dice que ya ni toma tostadas para desayunar y que notó un gran cambio.

Lácteos : otro de los grandes enemigos para David Sinclair, son los lácteos, que también considera clave dejar para aumentar la longevidad. Dice que debemos evitar la grasa de la leche.

Alcohol: hay distintas investigaciones que señalan que el consumo de alcohol acelera la oxidación y está relacionado incluso con el cáncer. Lo que hace, es tomar resveratrol como suplemento.

Asegura que dejando de tomar estos alimentos retrasas el envejecimiento. Él mismo lo hace y pese a tener 54 años asegura que su edad según analíticas sería de unos 24 años.

Ahora que conoces los alimentos a evitar para envejecer mejor, ¿te animas a evitarlos?