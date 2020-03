Sabemos que muchas veces el ritmo de vida frenético nos impide ir al gimnasio como nos gustaría, y por eso te traemos una selección de bicicletas para que entrenes en casa. Tanto si eres una chica fitness, como si quieres empezar a hacer ejercicio, estas bicicletas elípticas y estáticas son para ti. ​

Entre el trabajo, el salir con amigos, las responsabilidades en casa, (¡y ya si tienes niños ni te cuento!) vivimos un ritmo de vida frenético que muchas veces nos impide realizar otras actividades que nos gustaría.

Hacer deporte es una de ellas, o si no ¿cuántas veces habremos escuchado eso de "el mes que viene me apunto al gimnasio" o también eso de "estoy pagando la cuota del gimnasio para nada, no tengo tiempo para ir"?



​

Por eso, una gran idea para hacer ejercicio y que te resulte más compatible con tu ritmo de vida es comprarte alguna máquina para hacer ejercicio en casa.

Si te gusta hacer cardio, en verano puedes salir a correr por la calle, pero en invierno da ¡mucha más pereza!.

Así que tienes una opción estupenda que es comprarte una máquina de bicicleta para casa, ya sea elíptica o estática, eso va en función de tus gustos.

Hemos hecho una selección de algunas de buena calidad, así que con 3 o 4 meses como mucho de cuota de gimnasio ¡ya habrás amortizado el precio de la bicicleta!

1. Bicicleta elíptica BH Fitness Athlon

Una bicicleta elíptica es una opción perfecta para hacer un ejercicio completo y funcional en tu casa.

Tiene múltiples beneficios, entre ellos la quema de grasa corporal, la reducción de impacto en articulaciones, el fortalecimiento de los músculos, te ayuda a reducir el estrés, a mejorar tu salud cardiovascular... en definitiva, es una máquina muy completa diseñada para aquellos que tienen poco tiempo y quieren ¡aprovecharlo al máximo!.

Esta que te enseñamos es de calidad, tiene una pantalla LCD con funciones para medir el pulso, el tiempo, la velocidad, la distancia o las calorías.

Gracias a su sistema magnético protegerás tus rodillas sobre le impacto. Tiene 8 niveles de resistencia.

2. Bicicleta elíptica EVO C900 YC0900 de Tecnovita

Esta bicicleta elíptica está diseñada para que sea utilizada tanto por personas mayores como para principiantes. Tiene un sistema profesional de doble dirección para un entrenamiento eficaz de la musculatura de las piernas, las caderas, los glúteos, los brazos y los hombros.

Tiene una consola con una pantalla que te informa de el tiempo, la distancia, el consumo de calorías y la velocidad, entre otras cosas.

Además cuenta con la certificación TÜV/GS y es apta para un peso máximo del usuario de hasta 100 kg.

3. Bicicleta elíptica de fitness Fytter CR-03R

Esta bicicleta elíptica es ideal para aquellas personas que tengan poco espacio en casa. Además tiene ruedas para poder moverla por la casa con comodidad.

Programa de control del ritmo cardíaco (HRC) que permite seleccionar las zonas cardiovasculares durante el ejercicio y controlar de forma automática la intensidad del ejercicio.

También cuenta con un monitor LCD con 6 funciones: tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulsaciones y scan.

4. Bicicleta estática y elíptica Sportstech CX625

SI te gustaría tener una bicicleta estática y una elíptica, pero no sabes por cuál decidirte, aquí tienes la solución perfecta. Esta bicicleta es un dos en uno perfecto, porque puedes usar ambas modalidades de bicicleta.

​Incorpora diferentes niveles de dificultad, que van desde esfuerzo en plano a etapa de montaña.

La pantalla LCD también tr proporcionará datos esenciales y necesarios para el establecimiento y logro de sus metas, tales como la duración del ejercicio o la intensidad.

5. Ultrasport F-Bike estática

El uso de bicicleta estática también tiene numerosos beneficios para nuestro cuerpo, entre ellos el de la mejora de la salud cardiovascular, la mejora de la capacidad pulmonar, la intensa quema de calorías, el fortalecimiento de los músculos en especial de las piernas, la reducción de colesterol, la reducción de impacto en las articulaciones como las rodillas, etc.

Esta que te traemos es un top ventas en Amazon, con más de 1000 opiniones positivas de los usuarios, por poco más de 100 euros tendrás una bici de calidad en tu casa.

Es plegable por lo que ocupa muy poco espacio, tiene 8 niveles de resistencia, tiene también una pantalla LCD para medir el tiempo, las calorías, el pulso, la distancia, etc.

6. Ultrasport F-Bike 200B

Esta bici es de las que menos espacio ocupa porque además de ser plegable tiene un diseño curvado muy ergonómico para guardarla en cualquier parte.

Tiene posibilidad de añadir un respaldo, un detalle extra genial para nuestra comodidad.

Cuenta con 8 niveles de resistencia y una pantalla LCD para medir tiempo, velocidad, calorías, pulso, etc.

Tiene sensores del pulso en las agarraderas de las manos, para una mayor experiencia y comodidad.

Disponible en 5 colores distintos.

