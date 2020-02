Las razones por las que las celebs y las influencers aman el pilates

Hace ya unos años que nació la fiebre del pilates, y fue entonces cuando Madonna comenzó a publicar sus rutinas con este método y empezó así a conocerse en el mundo entero… Hoy en día, el pilates sigue estando de moda.

Artículo elaborado por Vanessa Navas, Pilates Instructor y Personal Trainer en el Bonasport Club Esportiu

El método Pilates nació a principios del siglo XX de la mano de Joseph Hubertus Pilates. Joseph Pilates lo ideó basándose en su conocimiento de distintas especialidades, tales como la traumatología y el yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control de la mente, la respiración y la relajación, creando el actual sistema de entrenamiento físico y mental.



Personalmente, creo mucho en el poder de la mente para controlar el cuerpo, y no al revés. De hecho, en muchos deportes de élite se emplean muchas técnicas de coaching para controlar la mente y así, llegar a metas muy altas para alcanzar el éxito deportivo. Más aún, el método Pilates busca el equilibrio y la unidad de cuerpo y mente. Este método, se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral. Por ello, se suelen usar diferentes ejercicios en terapias de rehabilitación.

Adentrándonos en este mundo mágico del Pilates, para mí fue todo un descubrimiento cuando lo conocí hace unos cuantos años (de hecho, aún no existía prácticamente en nuestro país) debido a una lesión de espalda que tuve. Fue entonces cuando me enamoré de dicho método, ya que no solamente curó mi lesión, sino que me hizo mucho más fuerte de lo que era.



Así fue como me hice instructora y, a día de hoy, puedo decir que he visto muchas transformaciones tanto físicas, como emocionales y posturales. Este método trabaja principalmente los músculos del powerhouse –así llamó el Sr. Pilates al centro de la fuerza que existe en el cuerpo humano, que resulta ser el origen de todos los movimiento–, y dicha musculatura debe permanecer en contracción isométrica (activa) durante la ejecución de los ejercicios. Estos músculos se dirigen desde la base de la caja torácica hasta el eje de las caderas y sustentan los órganos internos, la columna y la postura.



Toda esta información te permite ver que no es tan solo un entrenamiento de moda, sino que le respalda una base científica increíble que puede ayudarte en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Yo, como instructora, me dedico 100% a compartir mi pasión por ello. Así pues, hay dos maneras de iniciarse en el método: la técnica Matt, que trabaja con colchoneta y con tu propio peso corporal, y en la que a veces se le añaden algunos materiales como pelotas grandes o pequeñas, gomas o aros; o con máquinas (reformer, Cadillac, etc.). Este último es el que actualmente utilizo más.



En resumen, es un tipo de entrenamiento que se puede adaptar a cualquiera de tus necesidades. Desde ejercicios más esenciales, donde la respiración es la parte más importante, intentando trabajar la respiración torácica o costal y ayudando así a calmar la mente y a que nuestro powerhouse esté activado en todo momento; hasta ejercicios mucho más técnicos y exigentes, donde la fuerza, el control muscular, la flexibilidad y la precisión son necesarias para poder realizarlos con éxito. Así pues, podemos encontrar participantes noveles, medios o avanzados. Conforme tus habilidades vayan mejorando, te irás encontrando mucho más fuerte, más estable y buscarás una práctica más intensa.

Tras esta breve explicación científica, podemos entender por qué nuestras celebrities e influencers de moda están in love con este método. En el Club Bonasport trabajamos con varias caras conocidas que aman esta disciplina. Alguna de ellas, como Blanca Miró, que tiene escoliosis en la columna, está mejorando su postura, aliviando dolores, definiendo y tonificando su cuerpo día a día de una manera espectacular… Otras como Paula Nata, que es muy alta, necesita trabajar los músculos de su columna y el powerhouse para mantener una postura correcta en todo momento.



Haciendo referencia a la adaptabilidad que ofrece el método según las necesidades de cada cliente, en el Club Bonasport también estamos trabajando con Natalia Sánchez, que está embarazada. Precisamente, es una gran apuesta trabajar con este método en su estado de embarazo, ya que le permitirá incrementar la fuerza - muy útil durante el parto- y también le ayudará a la recuperación post parto. También es una buena práctica para aquellas mujeres que ya hayan dado a luz, ya que les ayudará a fortalecer los músculos abdominales más profundos y el suelo pélvico, favoreciendo así la estabilidad del core.

Así pues, nuestras influencers están apreciando los cambios en su cuerpo gracias al Pilates, haciendo que cada vez más elijan este método para sentirse fuertes y saludables, así como para mejorar la respiración, conectar con su yo interno y eliminar el estrés del día a día. Ven a probarlo y te volverás un adicto a esta práctica, ¿a qué esperas?



