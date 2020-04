¿Has ganado un poco de peso y tienes el vientre redondo y un pelín sobresaliente? ¡No te preocupes! Todo tiene solución y no tiene por qué ser necesariamente mediante un régimen estricto, ya que puedes lucir una figura espectacular siempre que sepas cómo vestirte para disimular un poco la tripa y resaltar otras partes de tu cuerpo.

Una de las partes del cuerpo donde más se acumula la grasa es la tripa, por eso es una de las zonas a las que debes prestar especial atencion para mantener un vientre plano sin la necesidad de echar mano de dietas concretas. En el caso de que hayas descuidado un poco tus costumbres alimenticias o bien luces un abdomen hinchado por otras causas (cuando estamos hinchadas durante la regla, con los gases, tras un parto...) siempre tienes la opción seguir una serie de consejos para vestir bien y resaltar otras partes de tu cuerpo y de tu silueta cada dia sin pensar en la prominencia de tu tripa.

El primer paso es asumirlo

¡Correcto! El primer paso para lucir es aspecto que quieres es asumir que no todo está en tu mano. Puede que si haces un poco de ejercicio y sigues un ritmo alimenticio correcto ayudes a reducir unos centímetros de tu grasa abdominal, pero ten en cuenta que cada cuerpo es un mundo y que no a todos les resulta tan fácil lucir el aspecto que quieren con esas costumbres saludables.



Por eso, lo mejor que puedes hacer es aceptarte tal y como eres porque solo así los demás pueden saber con certeza que están ante una persona segura y feliz. Con ello, debes tener en cuenta que hace ya unos años que los cánones de la belleza femenina no son tan estrictos ni limitados como antes: ¡la mejor forma de ser guapa es sintiéndose a gusto con su aspecto!



Tienes la oportunidad de observar eso sin ir más lejos en el mundo del espectáculo y el famoseo, donde muchas mujeres han alcanzado cotas impresionantes de popularidad por su profesión, personalidad y, entre otras cosas, por su complexión física, que les ha llevado a reunir espectadores frente a las pantallas y a millones de personas en espectáculos y conciertos.

Una de ellas es Beyoncé, que siempre está estupenda luciendo sus curvas. ¿Sabes cuál es su truco? ¡Aceptar su cuerpo como es! No hace régimen, sólo deporte y más deporte, de modo que sus coreografías son un auténtico ejemplo de seguridad y empoderamiento femenino sin censura. Ella puede con todo.



También son una auténtica bomba sobre el escenario otras artistas como Shakira y Jennifer López, que este año protagonizaron una Super Bowl de escándalo gracias a un movimiento de caderas sin complejos y una fortaleza sin límites. Ambas saben potenciar sus encantos latinos y lucir sus raíces y su tipazo sin complejos. Scarlett Johansson y Demi Lovato también se suman a la lista de mujeres hermosas que lo son, independientemente de su tripa, sus estrías o su celulitis, porque se aceptan a sí mismas y, ademas, están preciosas.

¿Cómo debo vestirme para disimular la barriga?

Una vez hayas superado el primer paso, que es el de aceptarte a ti misma así como las formas de tu cuerpo, lo ideal es que sigas ciertas pautas en el momento de irte de compras y de elegir las prendas que finalmente terminarán colgadas en tu armario. Por ello, te damos algunos consejos para que no falles a la hora de vestir y te sientas cómoda y estupenda.



1. Empezar desde dentro. Esto es, con la ropa interior. El primer paso que tienes que tener en cuenta es que elegir bien la ropa interior es un gran avance para cuando llegue la hora de vestirte. Este asunto va en gustos, según tus necesidades y la comodidad que buscas, pero es innegable que unas braguitas apretadas te marcarán más la barriga, de modo que tu tripa quedará por encima de la goma se marcará aún más de lo habitual.



Por ello, puede optar por unas braguitas alta o una faja que mantenga todo en su sitio y con la que no te veas en la necesidad de compartir con el resto del mundo lo que para ti es un complejo. Este tipo de complementos ayudan a disimular muy bien el hinchazón de abdomen y te permiten utilizar vestidos o ropa más ceñida al cuerpo.

2. Un vestido, tu gran aliado. Para una comida con tus amigas, para una cena romántica, para un evento laboral importante... Siempre puedes encontrarte con la ocasión de ponerte un vestido, aunque tienes que conocer muy bien tu cuerpo si quieres resaltar algunos aspectos de tu silueta. Por ejemplo, en este caso debes evitar telas elásticas o materiales como la lycra, que solo irán en contra de los trucos que estás leyendo, puesto que dibujarán aún más esas formas, en este caso la panza, que quieres evitar.Lo mejor es que tengas a mano prendas fluidas, que puedas ajustar a tu cintura con un cinturón fino, los llamados wrap-dress que se colocan a modo de bata con una lazada.



Si eres de las que no usa o no se apaña con este tipo de vestidos, puedes optar por los vestidos peplum, aquellos que tienen volantes que comienzan a la altura de la cintura. Disimularás tu tripa, resaltarás tu cintura e, incluso, irás a la moda. ¡Quién da más!



3. Camisas anchas y blusas anudadas. Puede que no te guste demasiado utilizar vestidos y, si es tu caso, prueba con unos jeans y una blusa fluida. Para empezar, valora la clase de pantalones que vayas a usar, porque dependiendo de cómo eres te sentará mejor un tipo de corte que otro. Por ejemplo, si lo que quieres es disimular tanto tu tripa como tus michelines, lo ideal es que utilices un pantalón de tiro alto, ya sea con cremallera, con botones o con cinturón.



Además de ajustar tus pantalones a tus necesidades o a la forma en la que quieres que los demás te vean, presta atencion a la parte de arriba, ya sea una camiseta o una blusa. Si escoges la camiseta, es necesario que no sea demasiado elástica ni se ajuste mucho a tu cuerpo, porque de este modo todas las miradas las tendrás en la parte de tu cuerpo que precisamente quieres disimular. Tampoco abuses de las tallas: si escoges ropa demasiado holgada tambien sumarás kilos a tu silueta ¡y no es precisamente eso lo que quieres eligiendo con tanto cuidado tus outfits!



En todo caso, puedes echar mano de una blusa fluida que sea mas holgada por la parte de abajo y que realce tu pecho. Junto con los vestidos camiseros, las camisas largas y amplias cumplen su función para evitar que se marque tu tripa. Las camisas con frunces o nudos delanteros tambien te permitirán esconder un poco la barriga debido debido a que con estas prendas ensalzas otros de tus atributos, en esta ocasión, la cintura.



4. Simetrías y jersey oversize. Estas prendas son especialistas en disimular las partes de nuestro cuerpo que menos nos gustan. ¿Por qué? Muy sencillo: tanto los vestidos como las blusas con cortes rectos marcan a la perfección el contorno de nuestro cuerpo (y, si encima son entallados, ni te cuento). Por ello, las prendas asimétricas nos permiten jugar con nuestro volumen, de modo que disimulan la silueta y nos da un toque mucho más atrevido y moderno.

Por otro lado, como hemos comentado al principio, lo mejor es que te deshagas de esas prendas que van en contra de tu cuerpo y optes por tejidos que te sienten mejor. Entonces, ¿cómo puedo vestirme en invierno? ¡Con un jersey de lana gordo, de chenilla o de pelito! Si tienes un poco de tirita, con este tipo de prendas desaparecerán por completo tus complejos, puesto que puedes combinarlos tanto con vestidos como con jeans o pantalones con unas botas de tacón.



5. Y, siempre que quieras y puedas, usa tacones. Como lo que intentas es evitar que toda la atencion se concentre en tu panza (que probablemente no sea tan sobresaliente como piensas), es importante que destaques otro de tus atributos. En este caso, el pecho con un escotazo de escándalo o bien tus piernas, usando unos zapatos adecuados.



Si eres de las que no pueden salir de casa sin ponerse unos zapatos de tacón, estás de suerte, puesto que con ellos tus piernas se verán más largas y estilizadas. Si la ocasión no lo requiere o no soportas ponerte este tipo de calzado, es importante que optes por unos botines de tacón o unas botas altas para que esos kilitos que crees que tienes de más se conviertan en kilitos de menos a ojos de los demás. ¡Pruébalo!



¿Qué colores deben predominar en mis prendas de ropa?

Principalmente, debes echar mano de ropa que tenga colores oscuros, como el negro, gris oscuro, el caqui, el granate o el azul marino. Los tonos oscuros disminuyen el volumen y, ademas, puedes cambiarlo con cualquier tipo de pantalones, jeans e, incluso zapatos (¿no decían que el negro combina con todos?).



Sin embargo, aunque las prendas de tonalidades más claras no se suelen usar para disimular la barriga, usa sin problema otros colores que no sean oscuros porque la ropa que lleves suele ir acorde con tu humor y tu carácter, de modo que los trucos para lucir un vientre mas plano nunca se deben anteponer a tu personalidad.



En definitiva, es mejor que hagas un contraste de tonos más gradual, de modo que combines diferentes tonos de un mismo color en lugar de marcar el contraste del pantalón o la falda con la parte de arriba que uses y, por tanto, centres toda la atencion en la zona abdominal.



Por otro lado, debes de tener mucho cuidado con el tipo de texturas y combinaciones de colores que vayas a lucir en tu día a díaa, puesto que hay ciertos estampados, como las rayas horizontales, que no te conviene utilizar porque le dará aún mas volumen a esas partes de tu cuerpo que no quieres destacar.