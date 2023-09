Este ejercicio que consiste en estiramientos, elimina la grasa abdominal y mejora tu postura, una gran alternativa si tienes poco tiempo para hacer ejercicios aeróbicos.

Los ejercicios abdominales suelen ser los más populares para reducir la barriga. No obstante, muchas personas no cuentan con el tiempo suficiente y es este ejercicio la opción por excelencia, puesto que es equilibrado y efectivo, además de requerir un mínimo trabajo corporal. Esta técnica se trata de un estiramiento de cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies, que además de mejorar la postura, genera una mayor movilidad en toda la columna, y en consecuencia ayuda a reducir el vientre.



Este método japonés de nombre Fukutsudzi se popularizó después de que un influencer anunciara que al practicarlo se reduce la grasa abdominal.



Para aclarar la información, el objetivo de esta técnica no es reducir el vientre, y no hay estiramientos que resulten en el consumo de calorías suficientes para que la pérdida de grasa en el abdomen sea visible, sin embargo, la práctica diaria del método incide en la postura corporal, en especial al ponerse de pie, y esto se puede reflejar en el abdomen.



Una mala postura provoca que el vientre se comprima y parezca grasa acumulada, por lo que la clave es mejorar la postura mediante el ejercicio constante de este técnica, que da beneficios a la larga.

El paso a paso del método Fukutsudzi

1. Acuéstate boca arriba y pon una toalla enrollada debajo de las lumbares, a la altura del ombligo



2. Haz la flexión plantar, que consiste en estirar las piernas y los pies, llevándolos ligeramente hacia adentro hasta que los dedos gordos se toquen. Después separa los talones dejando unos 20 cm de separación entre ellos.



3. Estira y lleva los brazos ligeramente separados por encima y detrás de la cabeza, con las palmas hacia el suelo, haciendo que los meñiques se toquen.



4. Sin esforzarte, llega tan lejos como te sea posible asegurando que los pulgares de los pies sigan en contacto



5. Mantén por 5 minutos esta postura, juntando y separando los dedos de los pies al ritmo de la respiración, sin mover las manos



6. Cuando queras concluir el ejercicio, hazlo con sutileza y sin movimientos agresivos, y repítelo dos veces más, como si fuera una serie, entre intervalos de descanso.



7. Una vez terminado levántate de lado. De estar acostada pasa a sentarte, para después ponerte de pie, observa algún cambio y cómo te hace sentir el ejercicio antes de realizar alguna otra actividad.