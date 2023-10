Rucking, la técnica militar que quema grasa, fortalece músculos y cuida tus articulaciones

Hay un tipo de actividad que combina las ventajas de la carrera y elimina sus inconvenientes, y además sin realizar esfuerzos extremos. Conoce lo que es el Rucking.

Caminar, correr, levantar pesas...Existen muchas formas de mantenerse en forma y controlar nuestro peso, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Por lo general el ejercicio de más intensidad suele ser más efectivo pero también más difícil de mantener a lo largo del tiempo, mientras que la actividad física más suave, aunque no produce resultados tan evidentes, resulta más fácil para aquellas personas a las que les cuesta ser constantes.



Hoy te vamos a hablar del rucking, un tipo de ejercicio que sin tener un elevado grado de intensidad, puede ofrecer mejores resultados que los tradicionales paseos o caminatas, y que a la vez implica la musculatura del tren superior. Resulta perfecto para adelgazar porque quema un buen número de calorías, pero no es tan exigente como tener que ir al gimnasio. ¿Suena bien, no? Pues veamos en qué consiste,

Qué es el Rucking

Si el power walking está un escalón por encima de las caminatas, podríamos decir que lo mismo sucede con el Rucking respecto a éste. El rucking consiste en caminar a buen ritmo llevando a la espalda una mochila con un peso que aproximadamente suponga entre el 20 y el 30% de tu peso corporal , si bien lo más conveniente es comenzar con un peso menor para ir adaptándote y cuando lo has hecho, subirlo progresivamente.



Este tipo de entrenamiento se incluye en los cuerpos militares para acostumbrar a los reclutas a situaciones similares a las que se encontrarán cuando entren en combate, y es muy completo porque trabaja tanto la resistencia como la fuerza de los músculos de la espalda y hombros, que son los encargados de sostener el peso. Por lo tanto tiene la capacidad de hacerte perder peso pero al mismo tiempo te permite mantener tonificada tu musculatura.

Por qué practicar Rucking

El rucking ofrece mejores resultados que caminar y al mismo tiempo carece de los inconvenientes del running, que básicamente, consisten en el daño que las articulaciones padecen por efecto de los repetidos impactos. Pero además mejora la capacidad cardiovascular y la fuerza, ayuda a quemar grasa por el alto número de calorías que quema y mantiene la masa muscular.



Aparte de todos estos beneficios objetivos para la salud, hay que añadir uno más que lo hace verdaderamente interesante. Y es que es un tipo de actividad que se presta mucho a socializar. Es decir, por supuesto puedes cargar la mochila y salir tú sola a andar, pero como verdaderamente vas a disfrutarla es yendo en compañía de algunas amistades, con las que ir charlando durante el trayecto, lo que lo hará más llevadero y entretenido.