Con el objetivo de evitar que la gente tenga que recurrir a su propio gasto, el gobierno español incluirá este subsidio como ya lo hacen algunos países de Europa.

Esta es una noticia que a todos nos gusta escuchar, pues el Gobierno de España incluirá las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. "La finalidad de esta medida es asegurar que la gente no tenga que recurrir a su propio bolsillo cuando necesite una prestación", según anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, el 29 de enero de este año.



No obstante, esta no es una iniciativa nueva, ya que durante la pasada legislatura, con Carolina Darias a cargo de esta cartera, se propuso la expansión de las prestaciones de este sistema, aunque finalmente la medida no prosperó. Respecto a la nueva administración y la fecha de implementación de esta medida social, el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez aclara que se llevará a cabo "a lo largo de la legislatura". Es decir, aún no se conoce el día exacto en el que comenzarán estos subsidios, ni el mes ni el año en específico.

En varios países europeos, como Alemania, el Gobierno reembolsa el costo de las gafas para aquellos menores de 18 años y para los adultos con discapacidad visual avanzada. Una situación similar se presenta en Francia, en donde esta medida ha estado en funcionamiento durante varios años. Macron promovió la iniciativa 100% Santé, que ofrece la posibilidad de obtener gafas de forma gratuita. Además, se autoriza a las personas mayores de 16 años a renovarlas son costo cada dos años.

Recientes afectaciones en la salud visual de la población

La asociación de utilidad pública Visión y Vida y la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), en su publicación Libro Blanco de la Visión. Edición especial Covid-19, destacan que más de seis millones de personas en España podrían necesitar el uso de gafas o lentillas, pero su situación económica les impide afrontar ese gasto.



Este libro revela que, durante la pandemia del Covid-19, el 57% de la población ha experimentado un deterioro en su visión. También destaca cómo los cambios en nuestros hábitos de vida, que nos han llevado a pasar más tiempo en espacios interiores, han afectado nuestra visión cercana. Además, señala que la sintomatología relacionada con problemas visuales era constante en la vida del 44,5% de los ciudadanos. En respuesta a estos hallazgos, se insta a "iniciar acciones que ayuden a recuperar pronto la situación y a promover que haya un 100 por ciento de buena salud visual en España".

"La ciudadanía no está cuidando de manera preventiva su salud visual, lo cual representa una significativa barrera", explican. A pesar de que el 70% afirmó que se sometería a revisiones después de la finalización del Estado de Alarma, solo el 18,2% ha cumplido con esa intención. Asimismo, la búsqueda de soluciones para la sintomatología de problemas de la salud visual ha sido escasa, persistiendo en un 42,1% de la población. Además, la atención a la salud visual de los niños sigue siendo secundaria, ya que el 59,1% de aquellos que no han revisado a sus hijos no lo harán a menos que expresen quejas.

La voz de los expertos ante esta medida por implementarse

Según informó Autónomos y Emprendedores, en contra de esta medida se ha pronunciado el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. Sostienen que su repercusión económica superará las estimaciones y que tendrá consecuencias negativas en los resultados de estos emprendimientos independientes.



Blanca Fernández Pino, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, expresó que la nueva bonificación les tomó por sorpresa, ya que no han recibido ninguna comunicación al respecto por parte del Gobierno, según sus declaraciones al mismo medio. Además, ha sugerido que la regulación debería tener en cuenta el presupuesto de cada comunidad autónoma.

En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha expresado sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta. La considera "irrealista" debido al considerable costo en las cuentas públicas que implicaría proporcionar estos productos a toda la población, considerando que siete de cada diez personas los necesitan en el país.

¿Cómo se planea proporcionar las gafas y lentillas en la Seguridad Social?

Independientemente del rechazo de algunos expertos, se puede calcular que, si un poco más del 70% de la población necesita gafas o lentillas en España, esta medida podría beneficiar a más de 30 millones de personas, información que además está respaldada por lo publicado en el Libro Blanco de la Visión 2023.



Según Newtral.es, el Ministerio de Sanidad informa que, por ahora, no hay ningún plan específico elaborado para llevar a cabo el objetivo de incorporar la salud visual a la cartera común, tal como anunció Mónica García. Se necesitaría detallar cada uno de los puntos anunciados, y enfatizan que las declaraciones de García son simplemente directrices, metas y planes que su cartera tiene previstos para desarrollar a lo largo de la legislatura.