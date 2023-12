Cómo eliminar el mal aliento con manzanilla

La camomila es un remedio natural y barato perfecto para luchar contra la halitosis

Esta planta es muy común en infusiones y tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Es una hierba calmante, relajante, antiinflamatoria y digestiva. Además, tiene propiedad antibacteriana, que es la que influirá para que la utilicemos como remedio contra el mal aliento.

Por qué se produce la halitosis

En la boca se acumulan residuos y bacterias que si no se eliminan correctamente pueden dar lugar al mal aliento y problemas más graves como las caries. La halitosis puede ser un problema difícil de eliminar y puede afectar al autoestima y a nuestras relaciones diarias. Si no se soluciona puede llevar a situaciones de estrés y ansiedad, por lo que es primordial darle solución.

La aparición de la halitosis puede deberse a una salud bucal pobre, pero también a malos hábitos o a algunas enfermedades focalizadas en los senos paranasales, en la garganta e incluso en el estómago. Existen enjuagues bucales y gomas de mascar que intentan enmascarar el problema pero no es la solución a largo plazo.

Una vez que somos conscientes de que sufrimos de mal aliento es importante reflexionar sobre nuestra higiene bucal. El exceso en la ingesta de alimentos como las cebollas, los ajos, o los hábitos como el tabaquismo pueden producir también mal aliento. Por otro lado, algunos medicamentos que resecan la boca y provocan una mala hidratación son otras causas. Una vez que hemos cambiado de cepillo de dientes y nos aseguramos de realizar una limpieza profunda, podemos emplear estos enjuagues de manzanilla para completar el procedimiento.

Uso como enjuague

Las propiedades antibacterianas de la manzanilla tiene beneficios gastrointestinales, evitan la formación de gases, así como los vómitos o la diarrea. Al ayudar a mantener la salud estomacal evitarán que los jugos gástricos provoquen el mal aliento. Para incrementar aun más sus beneficios se puede usar como enjuage para ayudar a la desaparición de bacterias que hayan quedado tras el cepillado, pero recuerda esperar a que se enfríe para usarla.

Para un mejor resultado se recomienda un uso continuado y no ingerir esta manzanilla que usamos para el enjuague. Obviamente no es peligroso, pero no es una buena costumbre si lo que se quiere es evitar que las bacterias pasen al aparato digestivo. Además de para enjuage, la manzanilla también es deliciosa y beneficiosa en infusión para mantener una buena salud bucal.