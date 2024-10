Esta bebida podría mejorar la duración y calidad de tu sueño si la tomas antes de acostarte

Si sufres de insomnio toma nota de la bebida que puede ayudarte a solucionar tu problema

La presión del trabajo y la vida familiar pueden causar mucho estrés que nos impida descansar correctamente por las noches. Pero un buen sueño, junto con una correcta alimentación, son base de una vida saludable.

¿Por qué no descansamos bien?

Algunos factores empeoran nuestra capacidad para quedarnos dormidos. El uso de teléfonos móviles antes de dormir afecta negativamente a la calidad del sueño debido a la luz azul que suprime la producción de melatonina. Además, revisar las redes sociales, jugar a juegos o leer correos en la cama ayuda a mantener el cerebro activo, lo que dificulta la relajación necesaria cuando nos preparamos para dormir.

Otro de los factores que pueden afectar la calidad del sueño es la alimentación. Una dieta demasiado rica en azúcares o grasas impacta negativamente al descanso nocturno. Cenar demasiado tarde, tomar una comida muy pesada o muy salada es también perjudicial. Beber demasiado líquido (como infusiones) antes de dormir tampoco es recomendable pues nos podemos despertar para ir al baño demasiadas veces.

Si tomas manzanilla o camomila antes de dormir pensando que te van a ayudar a conciliar el sueño, lamentamos decirte que no es cierto. Para que estas infusiones causaran este efecto habría que tomarlas en gran cantidad. Dicho todo esto, lo más lógico sería tomar una bebida rica en melatonina y triptófano (hormonas responsables de regular el sueño) y hemos encontrado justo lo que hace falta.

En busca de soluciones

Un vaso de zumo de cerezas agrias antes de acostarte te va a aportar un montón de beneficios. Tiene propiedades diuréticas, hepaprotectoras y adelgazantes además de ser muy hidratante. No tenemos que olvidar tampoco que este zumo tiene altos niveles de melatonina. Un estudio publicado en la revista científica European Journal of Nutrition encontró que beber este jugo durante 7 días mejoraba significativamente el sueño de las personas que lo habían tomado frente a las que no.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Estas cerezas con las que se hace la bebida tienen un sabor diferente al de las cerezas dulces que tomamos de postre. Si tomar un vaso de zumo no es una buena opción para ti (porque quieres evitar levantarte al baño), los expertos explican que puedes beneficiarte igual de sus cualidades si tomas un puñado de la fruta antes de acostarte. Curiosamente las cerezas también contienen mucho potasio, mineral que es esencial para la función muscular y ayuda a relajar los músculos después de un día de actividad. Es por ello que tomar alimentos ricos en potasio, como plátanos, aguacates, espinacas o batatas es otra medida de gran ayuda.

La variedad en particular en la que se centran los estudios en el tema son las cerezas Montmorency. Estas cerezas ácidas no son muy populares por ahora en España, pero sí en otros países, como Estados Unidos donde se usan desde hace tiempo en zumos y tartas, por lo que llamaron la atención de los expertos.