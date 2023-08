Esta infusión contiene más prebióticos que el kéfir o el yogur

Gracias a la publicidad sabemos que los prebióticos son beneficiosos para la salud. Hoy te contamos algo más para que entiendas el por qué.

La publicidad sirve en ocasiones para aumentar nuestro conocimiento sobre determinadas características de un producto. Gracias a ella sabemos que alimentos como el kéfir o el yogur son ricos en prebióticos.



Pero si entramos más a fondo en la cuestión nos daremos cuenta de que, aunque intuímos que ello los hace saludables, no tenemos una idea precisa del modo en que éstos nos benefician. Hoy vamos a aclararte por qué los prebióticos son importantes y además vamos a decirte en qué alimento se encuentran en mayor cantidad.



Antes que nada hay que aclarar que prebióticos y probióticos no son la misma cosa. Y si bien están relacionados nos centraremos aquí en los primeros.

¿Qué hacen los prebióticos?

Los llamados alimentos prebióticos alteran la composición de la microbiota intestinal, y lo hacen estimulando de forma selectiva algunas cepas de bacterias que resultan beneficiosas para el organismo. Gracias a ello se mejora el sistema inmunológico, consiguiendo que seamos más fuertes frente a amenazas potenciales de patógenos.



Los prebióticos tienen la característica de que no se ven afectados por las enzimas gastrointestinales, y por tanto no son absorbidos. Como resultado de su acción se estimula la aparición de probióticos, organismos vivos que ingeridos en cantidad suficiente, pueden tener efectos beneficiosos sobre la flora intestinal.

El alimento más rico en prebióticos

Pero el hecho de que sean algunos productos lácteos, como el yogur y el kéfir, los que más han sido promocionados como beneficiosos por su aportación en prebióticos no significa necesariamente que sean los que pueden proporcionalos en mayor cantidad. Para saber qué alimento era el que más prebióticos podía aportarnos la Universidad Estatal de San José, en Estados Unidos, llevó a cabo una investigación. Y la respuesta ha sido las hojas de Diente de León.



Las hojas de dientes de león, sin embargo, no son un alimento que consumamos de forma habitual, sino que se suelen comercializar como suplemento, y habitualmente se hace como infusión. Por lo tanto, tomar infusiones a base de de té de diente de león puede repercutir en beneficios para nuestro organismo tanto a nivel digestivo como del sistema inmunitario.



Además esta planta tiene asociadas numerosas propiedades medicinales, por lo que es una buena idea el poder incluirla en tu dieta de alguna forma. El diente de león, también conocido como achicoria amarga, puede tomarse no solo como infusión, también puede añadirse en crudo a ensaladas, prepararse hervida o saltearse a la sartén con aceite de oliva y con ajo, otro alimento con notables beneficios para la salud.