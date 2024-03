¿Por qué se hinchan los tobillos y cómo solucionarlo?

Amiga, ¿puede haber algo incómodo que los tobillos hinchados? Yo creo que no. Veamos cómo podemos solucionarlo.

¿No puedes ponerte unas botas de caña alta porque no te cierran? ¿Vuelves con los tobillos hinchados como panes a casa cada vez que te pones tacones o un zapato que te aprieta? ¡Cómo te entiendo, amiga!



La sensación de los tobillos y piernas hinchadas es muy molesta y puede aparecer con el paso de los años, en torno a los 30, antes o después según cada mujer. A veces por cambios hormonales y/o por retención de líquidos, aunque también pueden ser un síntoma de alguna enfermedad. Veamos cómo solucionarlo.

¿Por qué hinchan los tobillos?

Los tobillos se hinchan por retención de líquidos o edema. Ocurre cuando el sistema circulatorio y linfático no funciona del todo bien y se acumulan los líquidos bajo la piel.

Pero tranquila, porque no siempre tiene porqué ser algo grave. Las causas son diversas:

Lesión en el pie o en el tobillo

Exceso de sal en las comidas

Efectos secundarios de una medicación (como la píldora anticonceptiva)

Embarazo

Preeclampsia

Linfedema

Hipotiroidismo

Insuficiencia venosa crónica (IVC)

Trombosis venosa profunda (TVP)

Insuficiencia cardíaca

Insuficiencia renal

Enfermedad hepática

Las causas pueden ser diversas, tanto leves como graves. Es importante consultar al médico si sucede de forma frecuente, si se tiene fiebre o antecedentes de enfermedad cardíaca, renal o hepática. En muchos casos puede ser por cambios hormonales, por tomar la píldora o por el embarazo. Es lo más probable. Ten en cuenta que los niveles de estrógeno y progesterona generan una retención de agua.

¿Cómo evitar que hinchen los tobillos?

Hay trucos que te pueden ayudar a evitar que se te hinchen los tobillos.

Trata de salir a caminar al menos una hora al día y moverte todo lo que puedas

Echa menos sal en las comidas

Descansa con los pies elevados (puedes poner una almohada y poner los pies encima)

Utiliza zapatos cómodos y que no aprieten

Utiliza calcetines que no aprieten, mejor sin goma

Utiliza medias de compresión

Bebe suficiente agua

Si la medicación que tomas es la responsable de la hinchazón, habla con tu médico y considera tomar una alternativa

Cada caso es un mundo y no a todas las mujeres les pasa por lo mismo. Hay muchas mujeres que empiezan a experimentar retención de líquidos e hinchazón de tobillos cuando empiezan a tomar la píldora. Tomando menos sal y con ejercicio se puede ir llevando bien, pero también es importante tener cuidado con el calzado, porque el calzado apretado puede hinchar los pies. Más aún si ya eres propensa.



¿Cómo desinflamar los tobillos hinchados? ¿Qué puedo hacer?

Un truco que funciona muy bien consiste en tumbarte en el sofá y poner los pies en alto sobre unos cojines. Es mano de santo. Al cabo de unos minutos empezarás a notar que la sangre fluye y que la hinchazón poco a poco va desapareciendo.



Si llegas de noche a casa con los pies hinchados, como te recomendamos, prueba a dormir con los pies en alto. Simplemente pones una almohada bajo los pies y listo. A la mañana estarás como nueva. También hay cremas drenantes que funcionan muy bien para tratar la sensación de piernas cansadas y la retención de líquidos. Puedes aplicarlas cuando vayas a dormir.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

No te preocupes porque es un problema común y que afecta a muchas mujeres, sobre todo por causas hormonales. Ya sé que no es estético y que te puede causar inseguridades, por eso es importante que trates de mantenerte activa y sigas estos tips. Si ves que es recurrente y que no pasa, te recomendamos ir al médico.