2020, el año para adoptar una alimentación más saludable y sostenible

Si estás pensando en dar un giro a tu alimentación este año para que sea más sana y sostenible, leer esto te dará ese empujón que necesitas para conseguirlo.

Contenido elaborado en colaboración con Verónica Larco de ProVeg España

Actualmente el 7,8 % de la población mayor de 18 años de España lleva una alimentación veggie y, según el estudio de Lantern, se espera que esta cifra aumente en la próxima década.



Para empezar, ¿cuáles son los motivos para adoptar una alimentación más vegetal? Dos de los principales motivos para elegir una alimentación vegana, vegetariana o flexitariana/reducetariana son la salud y la sostenibilidad. Cada vez somos más conscientes y nos preocupa más del impacto de los alimentos en nuestro cuerpo y también en el medio ambiente.



Reducir el consumo de carne es beneficioso para la salud



Recordemos que en 2015 nos echábamos las manos a la cabeza con las declaraciones de los expertos de la OMS que vinculaban ciertas enfermedades e incluso algunos tipos de cáncer con el consumo de carne roja y carne procesada.



Reducir el consumo de carne es beneficioso para el medio ambiente



A día de hoy, es ya innegable la insostenibilidad de la producción de productos de origen animal, por ejemplo, para obtener tan solo 1 kilo de carne de vaca se necesitan 15.000 litros de agua y se emiten 295 kg de CO2eq. Por no hablar del terreno necesario para alimentar a todos esos animales. Tan solo en España, la tierra necesaria para producir piensos para la industria ganadera alcanza 18 millones de hectáreas, en otras palabras, el 77 % del terreno disponible para la agricultura del país.



La tendencia veggie ha llegado para quedarse y es más fácil que nunca



En 2019 ha quedado claro que la alimentación veggie no es una simple moda pasajera, por eso no es de extrañar que este año hayan participado más de 400.000 personas en el Veganuary (reto vegano durante el mes de enero). Si no llegaste al Veganuary, se te hizo corto o necesitas más ayuda, no te preocupes, ProVeg ha lanzado su propio reto para el mes de marzo, el Veggie Challenge, donde, como novedad, puedes elegir entre llevar una alimentación vegana, vegetariana o flexitariana (con algunos días sin carne).

¿No te animas a probar una alimentación 100 % vegetal? Prueba a empezar a reducir tu consumo de productos animales durante 2, 3 o los días a la semana que te venga bien con recetas, tips, apoyo nutricional y coaching personal de forma gratuita.

