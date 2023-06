¿En qué consiste la famosa dieta Noom?

La dieta Noom es un programa de pérdida de peso muy novedoso que está teniendo un gran éxito debido a basarse en principios de psicología del comportamiento.

Fue desarrollada por la empresa Noom Inc, fundada por Artem Petakov y Saeju Jeong. La empresa comenzó en 2008 y desde entonces ha crecido hasta volverse una de las aplicaciones de pérdida de peso más populares actualmente, por detrás de MyFitnessPal. Esta aplicación de pago proporciona diferentes servicios para los subscriptores como son el seguimiento de alimentos consumidos, coaching personalizado, planificación de comidas y acceso a la comunidad.

¿Cómo funciona?



La aplicación tiene una nota de 4,4 en el app store y muy buenos comentarios destacando su eficacia. Cuando la descargas, lo primero que te pide es que te registres y que completes un extenso cuestionario sobre objetivos, peso, altura, enfermedades, trastornos alimenticios, etc. Por ejemplo, le he indicado que peso 57kg y mido 1,55cm y que deseo llegar a los 50 kg. Según sus cálculos para el 21 de agosto habría logrado mi objetivo si empezase ahora mismo. Es decir, me asegura que puedo perder 7 kg en poco más de dos meses. ¡Bastante optimista!

La propia app te indica que los resultados se verán a largo plazo, ya que se pretende un cambio en los hábitos y el comportamiento, y no usando dietas restrictivas. Además, nos da un dato: En un estudio de 6 meses, el 78% de los participantes perdieron peso con Noom.

El programa ofrece una lección diaria que hay que leer y promete que a través de la sencilla filosofía de consumir alimentos de baja densidad calórica o “alimentos verdes” los objetivos están garantizados. Noom clasifica los alimentos en verdes, amarillos y rojos según sean bajos en calorías, moderados o altos, pero no se limita a restringir el consumo de alimentos “rojos”, sino que enfatiza la importancia de la moderación y el equilibrio y alienta a los usuarios a tener en cuenta el tamaño de las porciones, la frecuencia de las comidas y a mantener una relación saludable con la comida.

¿Funciona realmente?

Existen diversas investigaciones científicas que avalan la eficacia del uso de aplicaciones móviles y el enfoque basado en la psicología del comportamiento para la pérdida de peso, que son los elementos centrales de la metodología Noom.