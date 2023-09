Una comida al día: advertencias sobre los peligros de la dieta OMAD y el ayuno intermitente

La dieta OMAD puede acarrear consecuencias negativas para la salud. Te explicamos en qué consiste y cuáles son los riesgos que conlleva.

Aunque el ayuno intermitente está de moda y se alaban continuamente sus beneficios para la pérdida de peso, hay que entender que hay muchas formas de llevarlo a cabo y que no todas son iguales. No es lo mismo una pauta de alimentación en la que se ayunen 14-16 horas y se ingiera comida en una ventana de 8 que, por ejemplo, limitarse a realizar una comida al día.



Precisamente de los peligros de esta última forma de llevar a cabo el ayuno intermitente vamos a hablar hoy. La dieta OMAD corresponde al acrónimo inglés One meal a day, o lo que es lo mismo, una comida al día, y , como su propio nombre indica, consiste en limitar la ingesta de alimentos a una única comida, ayunando las 23 horas restantes. Veamos por qué esto puede conducir a problemas.

La indefinición de la dieta OMAD

El problema con la dieta OMAD es que no hay unas directrices claras en cuanto a su realización. Se basa en el hecho de que con una única comida al día es muy improbable poder alcanzar el número de calorías que el cuerpo consume para su gasto energético diario. Por lo tanto realizando una sola comida, se alcanzará un déficit calórico que nos ayudará a lograr la deseada pérdida de peso.



Sin embargo, hay que considerar que la pérdida de peso debe ser saludable, y la dieta OMAD ofrece libertad absoluta para comer lo que se desee en esa única comida. En consecuencia se pasan por alto aspectos fundamentales para la salud, como son un adecuado aporte de micronutrientes y un correcto balance de macronutrientes.

Qué consecuencias puede acarrear

Las consecuencias de este tipo de dieta pueden ser, por tanto, la aparición de desequilibrios nutricionales. Es complicado que con una sola comida al día el cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita. Además, esta dieta puede acarrear que haya pérdida de masa muscular si no se consumen suficientes proteínas, o bajos niveles de energía al consumir carbohidratos una única vez cada 24 horas. Otros de los aspectos negativos a considerar son que resulta una dieta dificilmente sostenible a largo plazo, y que puede facilitar la creación de hábitos alimentarios perjudiciales, como los atracones.



En definitiva, aunque el ayuno intermitente puede ser una buena herramienta para la pérdida de peso, la dieta OMAD no debería ser una opción para llevarla a cabo, especialmente si no existe la supervisión de un nutricionista. Cualquier tipo de dieta restrictiva debe de contar con la estrecha supervisión de un profesional y limitar su uso a un periodo limitado de tiempo para minimizar los posibles efectos negativos.

Puede ser de tu interés:



La dieta keto o cetogénica no es tan buena como parece según los expertos

10 Red flags de la famosa dieta Perricone que sigue la reina Letizia y que promete perder kilos en 3 días

¿Qué tan sano es tomar un chupito de vinagre de manzana antes de las comidas?

Cómo eliminar el gluten de la dieta: lo que debes saber sobre sus consecuencias según un endocrinólogo