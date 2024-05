5 ejercicios para fortalecer las lumbares desde casa

Si notas que te empiezan a doler las lumbares, prueba con los ejercicios que te proponemos. ¡Te sentirás renovada!

El ejercicio hace maravillas y nos ayuda a sentirnos mejor. Si sientes que últimamente te duelen las lumbares y la espalda en general, hoy te traemos una rutina de ejercicios que te va a cambiar la vida y que la puedes practicar a cualquier edad. Solo necesitas una esterilla y unos minutos cada día.



Por ejemplo, yo con 32 practico estos ejercicios en mis clases de pilates y me siento mejor que nunca. ¡Ya no me duele la espalda! Pruébalos y verás cómo notas la diferencia.

Rutina de ejercicios para lumbares en vídeo

Loading...

En posición a 4 patas, estira brazo y pierna

El primer ejercicio para mejorar la espalda y las lumbares es el que verás en el vídeo. Simplemente, tienes que ponerte encima de la esterilla en posición a cuatro patas y estirar un brazo hacia adelante mientras estiras la pierna contraria hacia atrás. Todo lo alto que puedas. Ve alternando y haz varias repeticiones.



Es un ejercicio que también tiene un componente de equilibrio, por lo que te ayudará a mejorar tu equilibrio.

Acostada boca abajo, codos atrás y estira la espalda

El segundo ejercicio del vídeo consiste en acostarte completamente boca abajo, apoyar las palmas de las manos con los codos atrás y estirar la espalda, levantánote hacia arriba. Realiza varias repeticiones, siguiendo un ritmo moderado.



Es un ejercicio que viene muy bien para estirar la espalda y para mejorar la postura.

Ejercicio vaca y gato

Otro de los clásicos ejercicios para mejorar las lumbares, es hacer la postura de vaca-gato. Es el tercer ejercicio del vídeo. Una vez en posición a cuatro patas, tienes que inclinar la pelvis hacia arriba como una vaca, y luego meter el abdomen hacia adentro, arquear la columna y bajar cabeza y pelvis como un gato.



Es un ejercicio que te ayuda muy bien a estirar la espalda. Otro de los habituales en yoga y pilates.

Flexiones boca abajo

Acostada completamente boca abajo, flexiona suavemente arriba y abajo, apoyando de forma ligera las manos en la cabeza para que no se produzca una presión excesiva.

Sentada hacia atrás, acerca las puntas de los dedos a los talones

El último ejercicio del vídeo para fortalecer las lumbares consiste en hacer un estiramiento muy sencillo. Necesitas estar sentada boca arriba, pero estirada ligeramente hacia atrás. Luego, simplemente llevas una mano hacia abajo (acercándote a los pies) y repites lo mismo con la otra. ¡Míralo en el video para que te quede más claro!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Con solo 10 minutos diarios notarás bastante la diferencia y lo mejor es que los puedes hacer desde casa. ¡Prueba y nos cuentas!