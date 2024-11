Di adiós al estreñimiento: estas 8 bebidas te ayudarán a mejorar tu digestión de forma natural

Si tiendes a ir al baño 3 o menos veces por semana, estas recomendaciones te benefician para mejorar tu salud intestinal.

El estreñimiento a menudo se asocia a síntomas como una sensación de pesadez, hinchazón y malestar, lo que puede afectar negativamente la vida diaria de quien lo padece. Para mejorar la regularidad intestinal, los especialistas sugieren incorporar con frecuencia ocho bebidas específicas, publicadas en La revista Eat This Not That, donde se proporcionan consejos de varios dietistas sobre cómo abordar esta situación de una manera más saludable, detalladas a continuación.

Agua

La dietista Mélanie Marcus nos explica que una adecuada hidratación con agua es la primera medida para aliviar el estreñimiento crónico o agudo, pues este padecimiento se debe a que la comida digerida se queda atascada en los intestinos, y a menudo simplemente se trata de mantener una buena hidratación para que todo fluya. Marcus recomienda a los adultos beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, e indica que las aguas minerales también ayudan debido a su contenido de sulfatos y magnesio, sustancias laxantes.

Agua con semillas de chía

Esta bebida consiste en una combinación de semillas de chía, agua y rodajas de lima o limón. De acuerdo con la dietista Lauren Manaker, las semillas de chía son ricas en fibra insoluble, lo cual contribuye a suavizar las heces y lograr un efecto laxante.

Agua de limón

La dietista Caroline Thomason explica que los limones contienen ácido cítrico y vitamina C, ayudando a un efecto laxante natural para algunas personas, sin provocar diarrea. Cuando se bebe el jugo de limón, este absorbe agua en el sistema gastrointestinal, lo que estimula el proceso de evacuación intestinal.

Café



La dietista Lauren Manaker explica que si bien el café es conocido por su alto contenido de cafeína, beberlo puede estimular el funcionamiento correcto del sistema digestivo. Incluso el café descafeinado puede tener dicho efecto, estimulando el reflejo gastrocólico.

Jugo de ciruelas pasas

Este jugo contiene sorbitol, un laxante natural, y si bien puede causar gases, según una investigación publicada en el American Journal of Gastroenterology, el jugo de ciruelas pasas se considera una opción segura para tratar el estreñimiento crónico. De hecho, los investigadores encontraron que su consumo redujo significativamente las heces duras y grumos, mientras que aumentó las de consistencia normal, sin causar heces acuosas.

Zumos

La experta en nutrición Ashley Kitchens también recomienda ciertos jugos de frutas como el albaricoque, la pera y la manzana para aliviar el estreñimiento. Kitchens explica que particularmente, el jugo de manzana tiene una proporción alta de sorbitol, fructosa y glucosa, lo que puede ayudar a aliviar el estreñimiento suavemente.

Té negro o verde

Estas bebidas mejoran la regularidad intestinal debido a su contenido de cafeína, la cual estimula la necesidad de ir al baño. Y si se le agrega jengibre al té, puede incluso potenciar este efecto, ya que el jengibre es conocido por sus propiedades digestivas y estimular los deseos de evacuar.



Bebida de aloe vera

La dietista Caroline Thomason explica que el aloe vera contiene numerosos antioxidantes que pueden acelerar la motilidad intestinal, facilitando la evacuación. Algunos estudios han sugerido que esta planta tiene propiedades laxantes. No obstante, la especialista también se señala que la Food and Drugs Administration (FDA) no reconoce el aloe vera como un método efectivo y seguro para estimular los movimientos intestinales.