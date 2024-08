Este es el mejor aperitivo para proteger el corazón y bajar de peso, según un experto

Picar entre comidas principales no debería causar estragos a nuestro bienestar y salud, siempre y cuando elijamos correctamente los alimentos.

Muchas personas experimentan apetito entre el desayuno y el almuerzo, o entre este y la cena, pero temen que estas ingestas intermedias afecten negativamente en el conteo calórico del día. La realidad es que, a pesar de que habitualmente asociamos el picoteo con un incremento en la masa corporal, degustar un aperitivo en sí mismo no es perjudicial, pues la dificultad no radica en el hecho de picar, sino en qué elegimos para saciar ese antojo.



Para esto, hay que tomar en cuenta que los tentempiés que se promocionan en las tiendas como snacks o refrigerios no acostumbran a ser las alternativas más saludables. Los profesionales de la salud aconsejan optar por alternativas menos elaboradas y resistir la seducción de los aperitivos industriales.

A pesar de que las galletas y la repostería, por mencionar algunos, resultan particularmente atractivos, esto se debe a los endulzantes, sales, grasas saturadas, edulcorantes o cloruro sódico que contienen. En otras palabras, incorporan todos los componentes que los especialistas en cardiología sugieren evitar para prevenir el sobrepeso, el exceso de colesterol en la sangre y la presión arterial elevada, condiciones que representan un riesgo para nuestra salud.



El experto en prevención cardíaca y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Duke en Norteamérica, Dr. William Kraus, menciona que procura abstenerse de ingerir alimentos entre las comidas principales con el fin de conservar una rutina alimentaria constante y un peso equilibrado. Sin embargo, no siempre logra este propósito y, cuando cede, su opción predilecta es un puñado de cacahuates, confirmando que los maníes son un alimento frecuentemente elogiado por los especialistas en salud cardiovascular.

Además de su agradable sabor, los expertos valoran su composición rica en fibra y grasas saludables. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los maníes contienen hasta un 49% de grasas en su composición, indicando que "Aproximadamente la mitad de su contenido graso es monoinsaturado, mientras que un tercio es poliinsaturado, siendo este último principalmente de la familia omega-6. Además, ha demostrado ser efectivo en la disminución de los niveles de colesterol".



Y aunque este alimento posee un alto contenido calórico, resulta eficaz para mitigar la sensación de apetito y prevenir la ingesta excesiva, proporcionando un 27% de proteínas y un 8,1% de fibra. Estos dos elementos son los responsables de su capacidad para hacernos sentir saciados y, en consecuencia, disminuir el riesgo de sobrepeso.

Adicionalmente, los maníes son ricos en una amplia gama de vitaminas y minerales que también desempeñan un papel crucial en la prevención de varias enfermedades.



Si bien los maníes son preferidos por Kraus, el especialista señala que cualquier fruto seco al natural es igualmente un refrigerio ideal, tal y como lo indica, "Los frutos secos juegan un papel fundamental en el régimen alimentario mediterráneo, el cual ofrece protección contra accidentes cerebrovasculares y afecciones cardíacas".



Cabe aclarar que, aunque los cacahuates son técnicamente leguminosos, sus características nutricionales los sitúan en la categoría de las nueces y similares. Además, se subraya la relevancia de evitar su consumo excesivo, ya que poseen un elevado aporte energético y pueden resultar difíciles de digerir.