La mejor dieta para bajar el colesterol y los triglicéridos

El colesterol alto y los triglicéridos no tienen edad, pueden dispararse en cualquier momento y es importante seguir una buena alimentación para mantenerlos a raya.

Es importante que hagas un analítica anual para mantener controlados estos valores, porque en cualquier momento podemos bajar la guardia y que se nos descontrolen un poco.



La clave está en llevar siempre una buena dieta sana y equilibrada, tratando de comer saludable todos los días y dejando un día verde para darte tus caprichos. Si sigues esa proporción de comer bien el 80% de la semana, estarás haciendo mucho para cuidar de tu salud.

¿Qué valores son normales?

Triglicéridos < 150 mg/dl.

Colesterol < 129 mg/dl.

Estos son los valores recomendados para una analítica perfecta.

¿Qué dieta seguir para bajar el colesterol y los triglicéridos?

Lo primero que hay que hacer, es tratar de reducir las grasas en la medida de lo posible. La clave es seguir una dieta mediterránea sana y variada, basada en el consumo de aves, pescados, frutas y verduras.



Un plato saludable debe tener:

50 % verduras y hortalizas.

25 % proteínas (carne, pescado, huevo o legumbres).

25% farináceos (pan, patata, arroz, cereales o boniato).

No es necesario que lo peses, puedes ponerlo a ojo. Pero también hay platos que vienen con estas proporciones para que repartas cada tipo de alimento en su hueco.



Alimentos que hay que evitar:

Grasas saturadas.

Frituras (patatas fritas, croquetas...).

Bollería industrial.

Alimentos preparados o precocinados.

Ultraprocesados.

Azúcares simples y fructuosa.

Embutidos.

Limitar el consumo de sal.

Alimentos de consumo moderado:

Carnes rojas (idealmente 1 vez a la semana).

Alimentos recomendables:

Frutas.

Verduras.

Legumbres.

Carne de ave (pollo y pavo).

Pescado azul.

Fibra soluble como la avena.

Por otro lado, es recomendable evitar el alcohol y el tabaco.



El ejercicio también es importante para cuidarte. Trata de hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día.

¿Llevar una dieta vegana es la mejor solución?

Las dietas veganas o vegetarianas pueden ser muy positivas para la salud. Sin embargo, ojo, porque no todos los productos veganos son saludables.



Hay alimentos de origen vegetal pero que tiene una mala calidad nutricional. Por ejemplo, los refrescos azucarados, los helados veganos, las galletas veganas... no por tener la etiqueta 'vegano' quiere decir que automáticamente sea sano. ¡Mucho ojo con esto!



Lo ideal es evitar los alimentos de baja calidad nutricional, evitar los ultraprocesados y lanzarse a por alimentos naturales y frescos en la medida de lo posible. Es la mejor dieta posible para cuidarte y mantener a raya los triglicéridos y el colesterol. Pero si no usas productos veganos procesados y recurres únicamente a productos naturales, es una dieta muy buena.

¿Funcionan las herramientas para contar calorías?

Es importante que utilices herramientas que te ayuden a mantener el colesterol y los triglicéridos a raya. Una forma de hacerlo pasa por usar apps para contar calorías.



Estas aplicaciones para el móvil no solo te permiten saber las calorías de lo que comes, sino que te ponen un reporte con la información nutricional de cada alimento o del conjunto de tu plato, para que puedas hacer un seguimiento diario a ver si estás comiendo como debes. Es de gran ayuda para mantener estos valores a raya.

Mejora tu estilo de vida y tu alimentación y seguro que consigues mejorar estos valores en tu analítica sin necesidad de medicación. ¡Pruébalo!