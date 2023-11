Este producto alimenticio hindú ha ganado popularidad gracias a sus notables beneficios y su delicioso sabor. Sin embargo, es crucial conocer qué versión adquirir, ya sea a partir de leche o yogur, para aprovechar al máximo sus propiedades.

El ghee, un componente esencial de la alimentación tradicional de la India, ha ganado popularidad recientemente debido a sus beneficios notables. No obstante, es importante tener en cuenta que existen dos variantes del mismo: el ghee convencional se produce utilizando malai de la leche, mientras que el ghee bilona se elabora con malai obtenido durante la elaboración del yogur.



Tener conocimiento sobre el tipo específico de ghee que debes adquirir es importante, ya que no todos son idénticos. Aunque este producto posee numerosas propiedades saludables, ¿sabías que no todos los tipos de ghee son adecuados para tu dieta? Por ello, prestar atención a la etiqueta y seleccionar la variedad óptima es fundamental para incorporarla en tu hogar, y no arriesgar tus planes dietéticos.



Dicho ingrediente ha desempeñado un papel esencial en la dieta india a lo largo del tiempo y ha mantenido una presencia constante en su cultura culinaria. Desde aplicar una porción de ghee sobre rotis y parathas hasta emplearlo para crear un delicioso tadka en una receta, este producto presenta usos versátiles en el ámbito gastronómico.

Proceso de elaboración del ghee

El ghee es una forma de mantequilla altamente apreciada en las prácticas culinarias de Oriente Medio y la India. Se produce mediante el calentamiento gradual de la mantequilla de leche de vaca, lo que resulta en la evaporación del agua y la separación de los sólidos lácteos. Estos sólidos se eliminan mediante desnatado o filtración según sea necesario, dejando únicamente la grasa líquida clarificada, creando el producto final.



Dado que su elaboración es a fuego lento, normalmente a temperaturas inferiores a los 100 grados, preserva más nutrientes en comparación con la mantequilla clarificada convencional. Este producto se emplea en combinación con remedios herbales como parte del Ayurveda, un sistema de medicina alternativa con siglos de antigüedad que se practica en la India.

¿Cuáles son sus beneficios?

La ventaja adicional del ghee reside en sus beneficios para nuestro organismo, siendo reconocido como una excelente fuente de grasas que, según los profesionales de la salud, contribuye a la nutrición, fortalece el sistema inmunológico y proporciona un resplandor natural a la piel. Así, no solo ofrece ventajas dietéticas, sino también estéticas.



Si aún no te has percatado, te informamos que no todos los ghees ofrecen los mismos beneficios. Según los expertos en nutrición, muchos ghees procesados comercialmente carecen de nutrientes, siendo la receta el principal factor. Tal y como lo hemos mencionado, las dos variedades del producto existentes en el mercado son el ghee normal, producido a partir del malai que se encuentra en la leche, y el ghee bilona, que se elabora durante la preparación del yogur con el malai que se acumula.



Los beneficios asociados al ghee provienen principalmente de aquellos elaborados con malai de yogur, mientras que los producidos a partir del malai de leche carecen de las propiedades que se le atribuyen. La disparidad radica en que el ghee de bilona conserva más vitaminas y nutrientes en comparación con el ghee normal, debido a su método de elaboración a baja temperatura. Este proceso proporciona al producto final un sabor a nuez y una textura cremosa distintiva.

¿Es seguro consumir una cantidad ilimitada de ghee bilona? Aunque está lleno de propiedades antioxidantes, grasas saludables y diversos nutrientes beneficiosos, esto no implica que puedas ingerirlo sin restricciones, por lo que no se aconseja añadir una cantidad excesiva, como una cucharada adicional sobre la comida, por dar un ejemplo.



Hay una razón fundamental para recomendar un consumo moderado: incluir más ghee en las comidas simplemente incrementa el contenido total de grasa de los alimentos, lo que eventualmente resultaría en un consumo excesivo de calorías en un día. Esto no es beneficioso para el control de peso.



Por otro lado, se aconseja utilizar ghee durante el proceso de cocción en lugar de añadirlo posteriormente a la comida, con el objetivo principal de controlar la ingesta total de grasas del organismo. Lo óptimo sería evitar combinar aceite y ghee en una sola comida para mantener una dieta equilibrada y evitar calorías innecesarias.