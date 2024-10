Estas pequeñas delicias no son exclusivas de Nochevieja ni de los amantes del vino

Decidirse a la hora de la compra entre las uvas blancas o las negras suele ser normalmente una cuestión de precio o de preferencia personal, pero ahora te vamos a dar una nueva razón a sopesar cuando vayas a hacer la compra, ya que te vamos a decir cuál es mejor para la salud.

Beneficios del consumo de uva

De agosto a diciembre es la temporada de uvas, así que lo primero a saber es que si las encuentras en tu mercado en otra época del año muy probablemente son importadas. Puedes revisar el embalaje para buscar las siglas que indican de qué comunidad autónoma proceden para salir de dudas y a la hora de conservarlas ponlas en una bolsa de papel y en la nevera.

Estas pequeñas frutas son ricas en polifenoles, que son compuestos con propiedades antioxidantes. Los polifenoles presentes en las uvas incluyen flavonoides, taninos y resveratrol. Estos compuestos ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres y pueden ofrecer beneficios para la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades crónicas.

Así pues, uno de los principales beneficios de consumir uva es su poder antiedad, pero debes saber que no es el único, ya que estas frutas contienen muchas vitaminas, como la B6 o la C y numerosos oligoelementos como el potasio, el fósforo o el cobre. Estos oligoelemenotos son requeridos en pequeñas cantidades, ya que son vitales para mantener una buena salud y para el equilibrio de varias funciones fisiológicas.

Al igual que el resto de frutas y verduras, también son ricas en fibra, por lo que tienen un impacto positivo sobre el sistema digestivo. Como punto negativo diremos que tienen un gran contenido en glúcidos, pero esto no significa que debamos privarnos, solo que hay que consumirlas de manera moderada, puesto que contienen hidratos de carbono de calidad, que proporcionan energía de liberación lenta.

¿Cuáles pongo en el carrito de la compra?

Habiendo revisado todos los beneficios de las uvas, ahora toca decidirnos por unas de ellas. Si realmente queremos elegirlas en relación a su efecto sobre nuestra salud deberíamos centrarnos en revisar la cantidad de azúcar que contienen.

Las uvas moradas suelen contener el doble de polifenoles, lo que además de aumentar su efecto antioxidante, también influye en su sabor más intenso. Además de esto, la uva negra (o morada) contiene menos glúcidos que la blanca con unos 12g/100g frente a 16g/100g. En relación al aporte calórico encontramos unas 62 kcal / 100 g en a uva negra contra las 70 kcal/ 100g de la variedad blanca. Como último punto, las negras también contienen más fibra que las blancas, ya que es una variedad con piel más gruesa, que es donde encontramos principalmente dicha fibra.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si comparamos por precio, las uvas blancas están ahora mismo en Mercadona más caras que las variedades rojas. En definitiva, son una fruta estupenda, llena de ventajas y fáciles de transportar, por lo que te pueden servirte de picoteo entre horas y para calmar la ansiedad cuando tienes deseo de algo dulce.