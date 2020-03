Nos ha pillado esto casi de sopetón, de pronto, tenemos que quedarnos en casa y afrontar el estrés, la falta de luz y de contacto con otras personas y es muy posible que acabemos cayendo en la monotonía de comer siempre lo mismo o picotear entre horas. Por eso, ¿por qué no aprovechar la cuarentena para comer mejor?

Contenido elaborado en colaboración con Verónica Lizeth Larco, Coordinadora de Comunicaciones y Campañas de ProVeg España



Una buena alimentación nos hace sentirnos mejor por dentro y por fuera, nos da energía y lo podemos incluso notar en el piel. Así que, definitivamente esta es una buena oportunidad para empezar una alimentación más saludable.



Antes de salir corriendo al supermercado a por las cuatro cosas que tienes en mente, ¿por qué no planificas el menú semanal? Haz la lista de la compra, no hace falta que compres como si esto se tratase de una catástrofe zombie. Coge una bolsa de tela o reutilizable y ve a tiro hecho al supermercado.



Aquí te dejo unas cuentas ideas para empezar. Son recetas sencillas, deliciosas y muy nutritivas.



Hummus de lentejas

Un hummus siempre es bien recibido, es ideal como entrante, para un picoteo o para untar en el desayuno. Dale una vuelta al hummus tradicional y cambia los garbanzos por lentejas, te sorprenderá y además te ayudará a comer proteínas vegetales de calidad. Puedes ver la receta completa aquí.

Portobello a la parrilla con arroz integral y tomate

Este plato, además de saludable, es muy resultón. No nos vendría mal hacer platos que nos hagan sentir que estamos cenando en un buen restaurante. Tampoco requiere mucho esfuerzo, pero el resultado es ideal. Los ingredientes son fáciles de encontrar o, incluso, puede que ya los tengas en casa. Puedes ver la receta completa aquí.



Raviolis de calabacín

Es una versión mucho más ligera que la tradicional con pasta. Te ayudará a comer más verdura y a sentir que estás en un lujoso entrante. Eso sí, mucho más barato y sin moverte de casa.

Quinoa con verduras asadas

¿Todavía no te has animado a hacer quinoa en casa? ¡Esta es tu oportunidad! Es un plato mucho más sencillo de lo que parece, se hace al horno, por lo básicamente tendrás que cortar verduras y cocer la quinoa. No importa si no tienes todas las verduras que aparecen en la receta, siempre puedes usar las que tengas en la despensa o las que estén de temporada, ninguna combinación falla. Puedes ver la receta completa aquí.

Pasta con boloñesa de lentejas

Sí, boloñesa de lentejas. Ahora que hay gente que ha arrasado las estanterías de los supermercados y ha corrido a hacerse con toda la carne que podía... (además de papel higiénico), aprovecha y da uso a ese paquete o bote de lentejas que tenías por casa. Si no, seguro que las encuentras en tu tienda más cercana.

Bizcocho de calabacín con crema de aguacate y lima

Estamos de cuarentena, pero eso no significa que no nos podamos dar un capricho y disfrutar de un buen postre o merienda. Prueba a hacer este bizcocho con calabacín, te lo prometo, no sabe a calabacín. Puedes hacerlo sin gluten con harina de trigo sarraceno o puedes usar la típica harina de trigo. Si no tienes proteína de guisantes en casa, no te preocupes, sustitúyela por más harina ¡y listo! Puedes ver la receta completa aquí.



Como ves, hay un montón de opciones, pero siempre puedes buscar más en Google, Instagram o, si quieres ir más allá, y apuntarte al Veggie Challenge de ProVeg. Recibirás, de forma gratuita, un montón de recetas, artículos, consejos, coaching y asesoramiento nutricional. ¿Se te ocurre una mejor forma de aprovechar la cuarentena?

