Comer un kiwi diario: estos son los efectos que puede tener este hábito en tu cuerpo

¿Sabías que los kiwis cuentan con numerosos beneficios? Este pequeño fruto, cargado de nutrientes esenciales, puede ser un gran aliado para tu salud. Desde fortalecer tu sistema inmunológico hasta mejorar tu digestión, esta fruta es perfecta para incluirla en tu rutina diaria. Sigue leyendo para descubrir los increíbles beneficios que este superalimento tiene para ofrecerte. ¡Toma nota!

Tierno por fuera, ¡y una explosión de sabor por dentro! El kiwi es una de esas frutas que nunca pasa desapercibida, y por una buena razón: esta fruta se convierte en el compañero ideal para cualquier momento del día. Ya sea dulce (¡como los kiwis amarillos!) o un poco más ácido, el kiwi no solo es delicioso, sino que está cargado de beneficios para tu salud. A continuación, te dejamos cinco razones de peso para empezar a incluir el kiwi en tu dieta hoy mismo. ¡Mira!

1. Un alimento diurético y ligero que combate la retención de líquidos

El kiwi, rico en agua y bajo en sodio, es ideal para combatir la retención de líquidos. Con solo 63 calorías por 100 gramos, es un alimento diurético y ligero, perfecto para mantener la línea. Puedes disfrutarlo en el desayuno para empezar el día con energía sin pesadez, o por la noche para cerrar el día sin sentirte demasiado llena.

2. Una fruta con alto contenido en vitamina C

Otra de las numerosas ventajas que presenta el kiwi es que es una auténtica bomba de vitamina C. Con 98 mg por cada 100 gramos, esta fruta llega a superar a otras clásicas como la naranja o el limón. De hecho, con solo 100 g de kiwi puedes cubrir tus necesidades diarias de esta vitamina esencial.



Pero, ¿por qué es tan importante? La vitamina C refuerza el sistema inmunológico, combate los antioxidantes y mejora la absorción de hierro. Y lo mejor: un solo kiwi te da el 80% de la cantidad diaria recomendada.

3. Es clave para aliviar el estrés y la ansiedad

La vitamina C no solo es esencial para fortalecer el sistema inmunitario, sino que también desempeña un papel clave en la gestión del estrés y la ansiedad. En momentos de alta carga laboral o académica, nuestro cuerpo requiere un aumento de adrenalina, y la vitamina C es crucial para su producción.

4. Un gran aliado digestivo

Otra de las ventajas que presenta el kiwi, tiene que ver con que está considerado un excelente aliado digestivo gracias a su alto contenido de fibra soluble, que mejora el tránsito intestinal y favorece la regularidad. Para aprovechar al máximo sus beneficios, es mejor consumirlo entero o en trozos, en lugar de hacerlo en zumo. Puedes incluirlo en tu desayuno con cereales o yogur, o disfrutarlo solo.

5. Una fruta cargada de antioxidantes perfecta para la piel

El kiwi es una fruta cargada de antioxidantes, lo que la convierte en un aliado perfecto para combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Además, su contenido en luteína, un carotenoide natural, actúa como un filtro protector contra las radiaciones solares, ayudando a proteger la piel de los dañinos rayos UV.