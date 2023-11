Este alimento puede utilizarse en variados platillos debido a su uso versátil en recetas de cocina.

El origen de los dátiles se atribuye al Norte de África y Asia, es considerada una fruta exótica que finalmente llegó a la península ibérica con la llegada de los españoles a América. Además, este producto ha aumentado su popularidad considerablemente en los últimos años, debido al incremento de interés por la nutrición a nivel general, convirtiendo a los dátiles en un ingrediente esencial de muchos postres y algunos platillos.



Nutricionistas reconocidos han considerado al dátil como un sustituto perfecto del azúcar, por lo que esta dulce fruta se está volviendo cada vez más habitual en las cocinas de las casas españolas con el paso del tiempo. Tiene también un gran valor nutricional, y es de fácil manejo para poder incorporarlo a varias recetas. No obstante, se debe de tomar en cuenta que este producto no solamente tiene muchos beneficios para nuestro organismo, sino también existen varias contradicciones que no se deben de pasar por alto.

¿Cuáles son las propiedades del dátil?

En forma simple y concisa, La Fundación Española de la Nutrición (FEN) describe el valor nutricional de este alimento: “Los dátiles aportan mucha energía al organismo y son fuente de fibra”. Esta fruta sobresale entre las demás por generarle al organismo una gran cantidad de energía, proporcionando además elementos importantes como el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro, también complejos en vitaminas A, B y K, y no solamente esto, sino que destaca de igual forma por ser un alimento con propiedades antioxidantes.



Los dátiles contienen un sabor dulce que los convierte, como ya hemos mencionado, en una alternativa adecuada a los azúcares refinados. Agregado a esto, su notable cantidad de fibra dietética lo convierte en un agente que ayuda a limpiar el sistema digestivo y evita trastornos de naturaleza intestinal.

¿Cuáles son los beneficios del dátil?

El valor nutricional de los dátiles es muy relevante, lo convierte en un alimento clave para que el organismo funcione correctamente. Los expertos nos explican a mejor detalle cuáles son los beneficios principales de este producto:

Tiene un gran volumen de carbohidratos que lo hacen ser una rica fuente de energía

La fibra se encuentra en grandes cantidades dentro de los dátiles, convirtiéndolo en un alimento benéfico en el combate contra el estreñimiento y para mejorar el tránsito intestinal. Con relación a esto, Clínica Mayo explica que una dieta rica en fibra ayuda significativamente a minimizar el riesgo de sufrir algunas patologías del intestino

Los dátiles ayudan a reducir el riesgo de contraer enfermedades en forma general, gracias a sus antioxidantes presentes

La relevancia del potasio para el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema nervioso ha sido destacado por el National Instituto of Health. Esta fruta cuenta con abundantes cantidades de este elemento.

¿Qué hay acerca de las contradicciones de esta fruta?

Así como lo hemos señalado anteriormente, los dátiles son un alimento de muchas potencialidades y beneficios, no obstante, existen varias contraindicaciones que deben de ser tomadas en cuenta al momento de ingerirlos, detalladas a continuación:

El síndrome del intestino irritable no puede ir de la mano de la ingesta de este producto, debido a que tiene un importante volumen de carbohidratos que podría resultar en dificultades para la digestión

Las personas que padecen de diabetes deben de igual forma evitarlos. No se ha constatado médicamente que la ingesta de los dátiles podría resultar peligroso para aquellos que sufren de esta enfermedad, pero es necesario ser precavidos debido al alto contenido de azúcares que contienen

Las personas que lleven dietas bajas en potasio por recomendación de su nutriólogo, deben hacer un consumo muy moderado de los dátiles, es recomendable consultar al experto dietético acerca de la cantidad que se puede ingerir sin incurrir en riesgos de salud

Para aquellos que regularmente padecen de dolores de cabeza y migrañas, los dátiles no son un alimento recomendable, esto debido a que contienen una sustancia llamada tiramina, un aminoácido que contribuye a estos padecimientos

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La mejor manera de incluir los dátiles en la dieta habitual

Debido a que son un alimento altamente versátil, se pueden consumir no solamente solos, sino también en una variada cantidad de platillos y recetas. Una sugerencia podría ser el incluirlos como ingrediente adicional de las ensaladas y los arroces, muchas personas de igual forma los utilizan para preparar tartas, pastas o incluso salsas.