Descubre por qué esta fruta es la aliada perfecta para empezar o terminar tu día

Expertos en nutrición recomiendan el plátano como alimento clave para el rendimiento de nuestras actividades diarias y sesiones de ejercicio.

El plátano se ha convertido en una fruta esencial en de numerosas personas, pues aparte de su sabor, sus propiedades nutritivas ofrecen una variedad de ventajas para la salud que han captado la atención de los investigadores. Ya sea como complemento durante los entrenamientos, parte del desayuno, una merienda o incluso un postre, muchos han adoptado a esta fruta en sus dietas.



A pesar de no ser especialmente ricos en grasas, con solo 0,3%, y en proteínas, con tan solo 1,2%, en comparación con otras fuentes de alimento, estas pequeñas cantidades ayudan a mantener una dieta balanceada, de acuerdo a lo señalado por la Fundación Española de Nutrición (FEN). Las proteínas que se encuentran en los plátanos son fundamentales en la síntesis de hormonas y enzimas, así como para el desarrollo y la regeneración de los tejidos corporales.



Además, los plátanos son una magnífica fuente de carbohidratos, que los contiene principalmente como azúcares naturales, tales como la sacarosa, la fructosa y la glucosa, los cuales son fácilmente digeribles y de inmediato asimilados por el organismo. Ofreciendo 20 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos comestibles, los plátanos son una fuente energética eficaz y rápida.



Esta fruta es también rica en fibra dietética, lo cual regula los niveles de glucosa en sangre y mejora la salud digestiva. Entre las fibras presentes en los plátanos se encuentra la inulina, un tipo de fibra prebiótica con múltiples beneficios para el flujo intestinal.



Sin embargo, tal vez el nutriente por el cual el plátano es más conocido es el potasio, que, en efecto, está presente en esta fruta y nos beneficia regulando la presión arterial y en general para la salud del corazón, incluyendo la reducción del riesgo de hipertensión.



Los músculos también se ven beneficiados en gran medida con el consumo del plátano, debido a que ayuda con el equilibrio de los electrolitos y líquidos en las células, convirtiéndolos en un aliado clave en la recuperación después del ejercicio y la prevención de calambres.

Y agregando a la lista de sus nutrientes, contiene vitaminas del complejo B como la piridoxina (B6) y el folato (B9). Estas juegan un rol importante en la producción de neurotransmisores, relacionados con el estado de ánimo y las funciones cognitivas, además de asistir en el metabolismo de los carbohidratos y proteínas.



Como puedes ver, los beneficios nutricionales del plátano son numerosos, por lo que no debes de esperar en incorporarlo en tu dieta diaria si aún no lo has hecho, para mantener o mejorar tu bienestar físico y mental.