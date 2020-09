La levadura de cerveza es un excelente producto porque proporciona muchos beneficios. Somos numerosas a consumirlo por una variedad de razones. Pero, entre los efectos reales y los supuestos, ¿cómo desenredas lo real de lo falso?

Hemos preguntado a Stéphane Tetart, Naturópata profesional si, de verdad ¿la levadura de cerveza hará crecer milagrosamente tu cabello o hará tus uñas más fuertes? ¿O si pudira hacerte más gordo o más delgado? ¡Te lo contamos todo!

La levadura de cerveza: el suplemento dietético considerado como un "súperalimento"

La levadura de cerveza es el residuo de las levaduras necesarias para la fermentación en la elaboración de la cerveza. Lavadas y luego secadas, darán levadura de cerveza activa (levadura viva o revivible) o inactiva que todos conocemos, ya que es la que encontramos en los comercios.

Las cápsulas, tabletas, copos o polvo que podemis consumir son levadura de cerveza inactiva. Esto significa que está muerto. Entonces hablamos de prebióticos (que preparan el trabajo) y no de probióticos (que hacen el trabajo).

Para Stéphane Tetart, la levadura de cerveza es un " súperalimento ", sin considerarla un suplemento alimenticio. De hecho, aconseja consumirlo diariamente como alimento: en su ensalada, en sus salsas y sopas, en sus verduras fritas, etc. ¡Es excellent !

¿Cómo se toma la levadura de cerveza?

La levadura de cerveza no se toma exclusivamente en forma de cápsulas o comprimidos. Lo puedes encontrar en escamas, para sazonar tus platos. Las propiedades siguen siendo las mismas, no importa cómo lo ingieras.



La dosis recomendada es de 3 a 5 gramos por día. Esto corresponde a 2 cucharadas si se toma en copos, o unas 6 tabletas al día para ser ingeridas con un gran vaso de agua. Esta cantidad le proporciona el 100% de la ingesta diaria que necesita de vitamina B9 y el 71% para la vitamina B1.



Es mejor comprarlo en una tienda orgánica. La levadura de cerveza que se vende allí suele ser de mejor calidad. Mira las etiquetas nutricionales y elige la que tenga más vitaminas B1 y B9 (por 100g). También se pueden encontrar por internet, por ejemplo en Amazon. Algunos productos son muy valorados, confíe en las opiniones de los consumidores. El precio varía mucho según la marca, hay que contar entre 10 y 20 euros por 200 cápsulas. Pero, obviamente, es mejor tener la opinión de un profesional antes de empezar. Podrá recomendarte los mejores productos.

¿Cuáles son los beneficios de la levadura de cerveza?

La levadura de cerveza se utiliza mucho en fitoterapia debido a sus muchos beneficios. La principal propiedad de la levadura de cerveza es que es muy rica en vitaminas del grupo B, especialmente B1. También es rica en proteínas, pero dada la cantidad de levadura de cerveza que se absorbe diariamente, no es una fuente interesante de proteínas. También contiene minerales y oligoelementos (calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, yodo, cobre, zinc, manganeso, cromo, selenio).



Las vitaminas B son importantes de consumir porque a menudo carecemos de ellas. Proporcionan beneficios para luchar contra la fatiga y para el cerebro. También son buenos para la moral y la memoria.

El primer efecto medido cuando se toma la levadura de cerveza es sobre el estado del cerebro. Tenemos la impresión de que somos un poco más resistentes al estrés, somos más juguetones, el cerebro es más fluido.



El segundo efecto notable se refiere a la energía. Si sufres de fatiga crónica, es muy eficaz para aumentar la vitalidad. La levadura de cerveza también mejora el crecimiento muscular, porque la familia de las vitaminas B (especialmente la B9) es favorable a la producción de células. Por las mismas razones, se recomienda cuando se tiene un proyecto de maternidad. También hay que tener en cuenta que la levadura de cerveza no está contraindicada para las mujeres embarazadas o en período de lactancia. ¡Al contrario! Durante el embarazo, ayuda a combatir los dolores, como las náuseas o los vómitos (si tu sistema digestivo lo tolera). Después de dar a luz, promoverá la secreción de leche ya que la levadura de cerveza es galactógeno !

Levadura de cerveza ¿Alguna contraindicación y efectos secundarios?

No hay contraindicaciones reales para consumir la levadura de cerveza. Sin embargo, no es adecuado para todos. Las principales dolencias se sentirán a nivel del sistema digestivo. Así que vigila tu digestión tan pronto como empieces a consumirla. Pronto descubrirás si puedes tolerar la levadura de cerveza. Si notas algún problema, es mejor parar. ¿De dónde vienen esos trastornos? Dos factores principales están involucrados: tu flora intestinal y/o una intolerancia alimentaria.

Entre las intolerancias alimentarias, la levadura de cerveza está entre las 5 más comunes. Concretamente, tu estómago se hincha, tienes problemas digestivos. Sin embargo, esta intolerancia está muy por detrás del gluten, los productos lácteos y el trigo.



En lo que respecta a la flora intestinal. La levadura de cerveza normalmente facilita la digestión, pero en algunas personas puede ocurrir el efecto contrario. ¿Por qué ? La levadura de cerveza le dará todos los nutrientes que necesita para reequilibrar su flora intestinal. Pero si tienes una flora demasiado desequilibrada, es la flora desequilibrada la que se beneficiará más de lo que traes a tu cuerpo que la flora sana. Así que, si ya sufres problemas digestivos, sin consumir levadura de cerveza, ¡no tomes nada ! Sólo empeorará las cosas.



No comas levadura de cerveza si eres alérgico al gluten porque contiene trazas de gluten. Si le faltan vitaminas B, recurra a la espirulina en su lugar. Los efectos son menores que con la levadura de cerveza, pero no correrá ningún riesgo por el gluten.

¿Una solución milagrosa ?

No se puede negar la eficacia de la levadura de cerveza, pero hay que tener en cuenta que sus efectos se miden.

Si comes muy sano, digieres bien y no te faltan vitaminas B, el consumo de levadura de cerveza no te afectará. La levadura de cerveza no te servirá de nada si ya estás tomando suficientes vitaminas B. Tu cuerpo ya tiene todo lo que necesita, no podrás hacer mieux !



Por otro lado, si estás estresado, no siempre comas bien, en resumen, si tienes deficiencias, entonces tomar levadura de cerveza ayudará a tu cuerpo a funcionar mejor gracias a la ingesta de vitamina B. También puede seguir un tratamiento, durante 2 o 3 meses, para ayudarle a superar un período difícil y recuperar algo de energía.



En conclusión, es una buena idea integrar la levadura de cerveza en sus hábitos alimenticios porque es un tratamiento básico para fortalecer su sistema inmunológico, pero verá beneficios reales simplemente por la falta de vitaminas B. En cualquier caso, es preferible consultar a su médico o farmacéutico antes de empezar.

5 ideas preconcebidas sobre este suplemento alimenticio

¿La levadura de cerveza hace maigrir ?

No. La levadura de cerveza puede darte más energía y por lo tanto ayudarte a perder peso. Pero la levadura por sí misma no te hace perder peso. No es un producto para perder peso.



¿La levadura de cerveza hace grossir ?

Sólo si tienes gas. En ese caso, detente. La levadura de cerveza no te hace gordo, en el sentido de "almacenar" grasa. Puede simplemente hacer que tu estómago se hinche y te dé gases. Pero eso no significa que siempre sea así. Si tu vientre se hincha, es tu flora intestinal mala la que beneficia a la levadura de cerveza. Esto es relativamente común, pero no es dominante.



¿La levadura de cerveza se estremece o puede dar diarrhée ?

Si encuentras cualquiera de estos, entonces la levadura de cerveza no es adecuada para ti. Generalmente, promueve un ritmo intestinal normal. Si experimenta diarrea o estreñimiento, alimenta la flora intestinal mala más que la buena. Si este es el caso, recurra al aloe vera que puede ayudarle en caso de digestión difícil.



¿La levadura de cerveza contiene gluten ?

Sí, como se ha visto arriba, contiene rastros de gluten. A menos que seas extremadamente intolerante o incluso alérgico a ella, rara vez es un problema consumirla. Sin embargo, manténgase alerta a la reacción de su digestión. La mayoría de las veces, las personas intolerantes al gluten que toman gluten no notan ningún efecto porque no es una de las proteínas dominantes. De lo contrario, simplemente recurra a la espirulina. Cuidado, una persona con enfermedad celíaca no puede tomarla.



¿A la levadura de cerveza le crece el pelo y le crece el cabello ongles ?

Non ! Es un concepto erróneo popular. Al menos nada lo hace prouve ! La levadura de cerveza es un cóctel de vitaminas B, sin embargo, no contiene vitamina B8 o biotina, verdaderas armas de belleza. Las vitaminas B se utilizan para crear células (nuevas conexiones entre nuestras neuronas), por lo que se pueden notar efectos en la piel, el cabello y las uñas. Si tienes pelo normal, con pelo ligeramente apagado, simplemente tendrás un pelo bonito consumiendo levadura de cerveza. Por otro lado, si estás embarazada o acabas de dar a luz, estás amamantando, y te enfrentas a la pérdida de cabello o eres frágil, esto promoverá el crecimiento del cabello, o en cualquier caso, la renovación del cabello. No tendrás nuevo cabello, pero se renovará más rápido y tendrás un cabello más denso. Las vitaminas contenidas en este suplemento alimenticio ayudarán a su cuerpo a crear células, pero no ayudarán a sus uñas y cabello a crecer.



Para Stéphane Tetart, la levadura de cerveza no es la panacea. No curará todos tus males. Consumirlo es parte de más de un hábito de vida. Hoy en día, somos fácilmente susceptibles a la falta de vitaminas B. Así que, si nos acostumbramos a añadir una cucharadita de levadura aquí y allá, añadimos un buen suplemento rico en vitaminas a nuestra dieta diaria. Es un "súper alimento" que proporciona muchos buenos nutrientes, pero no hasta el punto de ser una medicina. Si está muy cansado, es mejor recurrir a un tratamiento multivitamínico, rico en vitaminas B.