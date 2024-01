Pan integral: el secreto para adelgazar sin renunciar a tu placer

Incluir este tipo de pan en la dieta puede ayudarte a perder peso de manera eficaz

Este alimento es un básico de la dieta mediterránea, pero suele ser acusado de causar michelines y por eso es el primero en eliminarse de cualquier dieta. Al contrario, incorporar pan integral en tu dieta puede ser una estrategia efectiva para facilitar la pérdida de peso de manera saludable. El pan integral, en comparación con el refinado, ofrece varios beneficios nutricionales que respaldan la gestión del peso.

Aquí hay algunas razones por las cuales agregar pan integral puede ser beneficioso:

Mayor contenido de fibra: El pan integral contiene más fibra que el pan blanco. La fibra proporciona saciedad, lo que significa que te sentirás lleno por más tiempo. Esto puede ayudar a reducir el consumo total de calorías a lo largo del día, facilitando así el control del peso.

Control de los niveles de azúcar en sangre: La fibra también ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre al ralentizar la absorción de glucosa. Esto contribuye a evitar picos de insulina que pueden desencadenar el almacenamiento de grasas.

Nutrientes esenciales: El pan integral a menudo conserva más nutrientes esenciales, como vitaminas B, hierro y magnesio, en comparación con las versiones refinadas. Obtener estos nutrientes es clave para mantener un metabolismo saludable durante la pérdida de peso.

Menor densidad energética: El pan integral generalmente tiene una menor densidad calórica en comparación con los productos de harina refinada, lo que significa que obtienes más volumen de alimento con menos calorías. Esto facilita la gestión de las porciones.

Promoción de hábitos alimenticios saludables: Incorporar alimentos integrales, como el pan integral, en tu dieta fomenta la adopción de hábitos alimenticios más saludables. Esto puede llevar a elecciones alimenticias más conscientes y a largo plazo.

Cuidado al hacer la compra

Según la nutricionista Melissa Chang al eliminar el pan de la dieta tendemos a adelgazar, esto no es porque el pan en sí engorde, si no porque es un alimento que tomamos en todas las comidas en gran cantidad. Para no tener que prescindir de él, los nutricionistas recomiendan sustituirlo por pan integral para obtener todos los beneficios que comentábamos.

Encontrarlo en el supermercado no es tan fácil como parece. Según la experta hay que fijarse bien en el etiquetado: “Gracias a la ley del pan en España solo podrán ser etiquetados como pan integral aquellos que cuenten con harina integral en su totalidad”. No hay que guiarse por el color que presenta el pan, ya que algunos fabricantes hacen mezclas de harinas para lograr un color oscuro e intentar engañar al consumidor.

Por otro lado, los panes con semillas o pasas no son necesariamente integrales, así que no olvides mirar los ingredientes antes de ponerlo en tu carrito.