Solo apto para 'fit-girls'... ¿te atreves a probar el crossfit?

Si eres una ‘fit-girl’ esto te interesa. El crossfit no puede estar más de moda, pero solo es apto para las más deportistas. Levantamiento de pesas, entrenamientos potentes, halterofilia… ¡Lo tiene todo! ¿Estás preparada para saber si está hecho para ti? Te presentamos todos los beneficios, y alguna que otra restricción, que tiene esta práctica tan intensa. ¡Sigue leyendo!

El crossfit se define como la competición mundial por la cual se establece quien es el hombre y la mujer más en forma del planeta, pero ¿cómo pueden definir esto? Pues bien, el crossfit se inventó en 1995 en California con el fin de generar las rutinas de entrenamiento más completas a nivel de capacidades deportivas que existe y la verdad es que lo es. Si crees que no es para ti siempre puedes elegir entre la selección de deportes que te proponemos, ¡lo importante es estar en forma!

El entrenador personal Javier Lara nos da unos cuantos consejos sobre el crossfit, toma nota y descubre si es tu deporte ideal...

Razones para comenzar a practicar crossfit

1. Además del desarrollo de la masa muscular y de la fuerza, esta práctica apoya al cuerpo otras ventajas como una mayor resistencia cardíaca, mejora en la agilidad, equilibrio...

2. La duración de las sesiones es corta, por tanto, resulta algo factible y práctico para realizar con asiduidad. Por ejemplo, 30 minutos, 3 veces por semana serán suficientes para notar resultados.

3. Ejercicios variados que vinculan fuerza y resistencia.

4. Puede servir como un complemento ideal a tu rutina de deporte.

5. No necesita de máquinas exclusivas o de musculación excesiva; el propio peso del cuerpo muchas veces es clave para realizar los ejercicios.

6. Tiene la ventaja de poder practicarlo casi en cualquier parte, ¡incluso en tu lugar de vacaciones!

Qué es y cómo se trabaja en el crossfit

El crossfit mezcla diferentes cualidades, como la potencia, la resistencia, la agilidad y la flexibilidad. En cuanto a la potencia desarrolla el deporte más potente que existe como es la halterofilia, con movimientos como la cargada, el clean o el snatch, siendo ejercicios además de fuerza. Con respecto a la resistencia, genera entrenamientos de carrera, remo, natación o assault bike entre otros. La agilidad se trabaja con movimientos gimnásticos como el pino, las anillas, la barra, etc. Aunque sí es cierto que no son tan “limpios” como los gimnastas. Y, por último, la flexibilidad se trabaja con estiramientos, yoga o foam roller. Como puedes ver no hay nada más completo. ¡Se hace de todo!

Todas estas habilidades y competencias se mezclan para crear los famosos WODs (Workout Of Day), el trabajo del día se puede generar de varias maneras, ya sea con entrenamientos por tiempo, los famosos “AMRAP” (As Many Rounds Repetitions As Possible) donde deberemos realizar todas las repeticiones que podamos en un tiempo determinado o los “EMOM” (Every Minute One Movement) donde cada minuto realizaremos una serie de ejercicios y estos se repeten cíclicamente.

Lo importante del crossfit es que genera entrenamientos intensos en un periodo corto de tiempo, una rutina exigente que hace aumentar tus capacidades físicas de manera notoria y que combinado con una buena alimentación es sumamente beneficioso. Pero debemos saber que el crossfit no es más que un HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) acomodado a diferentes capacidades cardiacas, muy bien pensadas y estructuradas, pero ¡ojo! no todo es maravilloso. Si te vas a poner a entrenar para modular tu cuerpo, debes saber que una buena alimentación es también esencial.

¿Crossfit en casa?

Como decimos en esta práctica, sobre todo, durante la etapa de iniciación, lo más importante tener un buen profesional al lado que te guíe para realizar los ejercicios de forma correcta en un lugar preparado para ello bien un box o un gimnasio. Poco a poco irás siendo más independiente en tu entrenamiento, y será entonces cuando además de que el cuerpo te pida entrenar más asiduamente, podrás comenzar a practicar sola. Por ejemplo, en Estados Unidos es algo que ocurre con mucha frecuencia. Muchos convierten el garaje de casa en su propio box y acostumbran a realizar los ejercicios por su cuenta pero por supuesto, como decimos, al principio siempre es recomendable que un profesional te guíe en tus movimientos y responda tus dudas.

Para aquellos días en los que te es imposible ir al gimnasio, estás de vacaciones y quieres seguir haciendo tus entrenamientos o simplemente te apetece practicar un rato en casa o en familia tienes la opción de hacerlo por tu cuenta. Con una buena tabla preparada por un profesional y las máquinas necesarias, ¡no habrá entrenamiento que se te resista! Por ejemplo, puedes contar con las siguientes máquinas para comenzar a practicar este deporte en casa:

AB Wheel : te ayudará a trabajar la cintura abdominal así como los músculos de los brazos, hombros y espalda. Cuanto más alargues el cuerpo hacia adelante más difícil será el retorno y por tanto, más trabajarás el esfuerzo con las abdominales. Puedes comprar esta de adidas en Amazon por 12,20€.

: te ayudará a trabajar la cintura abdominal así como los músculos de los brazos, hombros y espalda. Cuanto más alargues el cuerpo hacia adelante más difícil será el retorno y por tanto, más trabajarás el esfuerzo con las abdominales. Puedes comprar esta de adidas en Amazon por 12,20€. Los Kettlebells : el movimiento es igual que el que hacemos con mancuernas pero el objetivo varía; se trabajan los músculos de glúteos, brazos y abdominales junto con el equilibrio y la coordinación. El movimiento se realiza con un balanceo desplazando el centro de gravedad respecto a la mano. Puedes elegir el peso que desees en esta de AmazonBasics, disponible en Amazon a partir de 34,99€.

: el movimiento es igual que el que hacemos con mancuernas pero el objetivo varía; se trabajan los músculos de glúteos, brazos y abdominales junto con el equilibrio y la coordinación. El movimiento se realiza con un balanceo desplazando el centro de gravedad respecto a la mano. Puedes elegir el peso que desees en esta de AmazonBasics, disponible en Amazon a partir de 34,99€. Chaleco lastrado : este lo puedes utilizar o no, depende de tu resistencia y tu nivel de fuerza. Es una forma de mejorar e ir avanzando en tu entrenamiento y se recomienda que el ajuste del peso se realice de forma progresiva. Puedes encontrar este de la marca ISE en Amazon a partir de 31,99€ (según el peso).

: este lo puedes utilizar o no, depende de tu resistencia y tu nivel de fuerza. Es una forma de mejorar e ir avanzando en tu entrenamiento y se recomienda que el ajuste del peso se realice de forma progresiva. Puedes encontrar este de la marca ISE en Amazon a partir de 31,99€ (según el peso). Strap: se trata de dos correos que permiten realizar multitud de ejercicios funcionales utilizando el peso de tu cuerpo por suspensión con el que trabajas todos los músculos gracias al trabajo postural. Además, tienes la posibilidad de realizar estos ejercicios tanto en interior como en exterior. Estas de la marca Beast Gear son las mejor valoradas de Amazon con más de 3000 opiniones, puedes comprarlas por 10,97€.

¿Qué prendas necesito para practicar crossfit?

Para practicar crossfit se recomienda llevar ropa que se adapte perfectamente al cuerpo, como una segunda piel, y así conseguir una completa comodidad a la hora de realizar los distintos tipos de ejercicios. Las prendas suaves, sin costuras y que permitan una libertad total de movimientos para evitar cualquier tipo de lesión son fundamentales. Los materiales también deben ser los adecuados para poder evacuar el sudor por ello las prendas transpirables y con refuerzo en pecho, cinturas ceñidas para una buena sujeción y en definitiva, todas aquellas que sean lo más técnicas posibles serán las perfectas.

Esta es la ropa deporitva más vendida de Amazon, echa un ojo y elige tus prendas preferidas para empezar a hacer crossfit y ponerte en forma, puedes encontrar todo lo que necesitas aquí.

Cosas a tener en cuenta antes de practicar crossfit

El crossfit tiene el hándicap de que ciertos movimientos requieren un nivel técnico bastante elevado y tenemos la mala costumbre de querer avanzar muy rápido y, por lo tanto, surgen las lesiones. No tengas prisa por aprender y no aumentes tu intensidad hasta que no domines la técnica. Es importante que los entrenadores controlen las técnicas tanto de los movimientos de halterofilia, como de los gimnásticos, etc.

No dejes de probar este completo deporte ya que se ha creado una comunidad que lucha por subir cada día más alto y por ser mejores, donde un deporte individual se convierte en grupal por el ánimo de tus compañeros, ese es el verdadero espíritu de crossfit y lo que realmente engancha, aunque entrenes solo, nunca estás solo, ¿preparada para ponerte en forma?

