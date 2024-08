Cómo acelerar el metabolismo en verano para notar resultados en otoño: 12 ideas infalibles para adelgazar rápido

Todas queremos saber el secreto para perder peso con el menor esfuerzo posible... especialmente cuando nos hemos acomodado y hemos ganado unos kilitos de más durante el verano que parecen haberse instalado. Pero ¿sabéis cómo adelgazar rápido? Uno de los trucos más eficientes es acelerar nuestro metabolismo. ¡Te contamos aquí todo lo que necesitas saber!

Adelgazar siempre requiere un sacrificio. Lo cierto es que existen formas de perder peso más rápidamente. Una de ellas es acelerar el metabolismo, algo que nos ayudará a conseguir resultados visibles y adelgazar rápido. Pero, ¿cómo acelerar el metabolismo? ¿Acaso estás haciendo algo mal para que se te ralentice?



Seguro que no es la primera vez que echáis la culpa a vuestro metabolismo de esos kilitos de más que queréis eliminar. A continuación, os mostramos 12 ideas para perder peso en menos tiempo. ¡Toma nota!

Antes de nada, debes saber exactamente cuánto peso tendrías que perder para alcanzar tu peso ideal. Así que, si estas buscando un modo de ponerte en forma este verano, no te pierdas nuestros consejos... ¡Es hora de acelerar tu metabolismo!

1. Aceite de coco

Es posible que hayas oído hablar de los beneficios de los productos de coco cuando, disimuladamente y sin mala intención, escuchas conversaciones ajenas en tu gimnasio o en tu oficina. Y hay una razón para ello...



Reemplaza el aceite de cocina habitual por aceite de coco. Vas a ayudar a tu cuerpo a quemar grasa más rápidamente. Hay estudios que demuestran que estas grasas se digieren más fácilmente. Consiguen acelerar el metabolismo para que queme hasta tres veces más calorías que otros aceites durante seis horas desde la última comida.

Te recomendamos el aceite de coco de la marca Naturseed, tiene más de 700 opiniones positivas y es el más vendido en Amazon. Es 100% puro, virgen extra y prensado en frío. Contiene ácido láurico presente en la leche materna que ayuda a proteger contra infecciones y bacterias. Acelera el metabolismo para una rápida quema de calorías.

2. Aumenta las proteínas

Aumenta ligeramente la cantidad de proteínas en una dieta equilibrada. Tu cuerpo va a estar mejor preparado para adelgazar rápido. Y es que el aporte extra de proteínas de calidad va a ayudarte a combatir tu perezoso metabolismo.



Cuando hablamos de proteínas de calidad, nos estamos refiriendo especialmente a aquellas que responden a las necesidades de tu cuerpo. Esto significa que aquellas con unos elevados niveles de aminoácidos, como las carnes o el pescado, son una buena opción en tu dieta.



En este sentido, las carnes magras y los huevos, sobre todo los huevos, suponen una importante fuente de proteínas para acelerar tu metabolismo.

Añade un extra de proteínas a tu dieta con productos como estas barritas proteínicas de Foodspring. Son el snack perfecto para picar entre horas y conseguir la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita para acelerar tu metabolismo. Contiene un 90% menos de azúcar que otras barritas y menos carbohidratos.

3. Reduce los hidratos de carbono

Disminuya un poco la cantidad de hidratos de carbono en tu menú. De esta forma, también conseguirás acelerar tu metabolismo. Diferentes estudios demuestran que los hidratos de carbono promueven un metabolismo más lento y contribuyen al aumento de peso.



Esto significa decir "hasta luego" a grandes cantidades de pasta, pan y patatas en tu dieta. Si crees que va a costarte disminuir la cantidad que ingieres, descubre cuáles son los hidratos de carbono que menos engordan.

4. Controla las cantidades

¿Cómo acelerar el metabolismo y adelgazar rápido? El equilibrio es la clave para perder peso. Aunque haya dietas en las que no te limiten cantidades, una buena forma para perder peso es no atiborrarse a alimentos, por muy saludables que sean.



Una manera fácil y práctica para medir las cantidades es utilizar la palma de tu mano. Esto significa que la cantidad de proteínas en tu menú debe ser del tamaño de la palma. El tamaño de tu puño cerrado debe ser equivalente a los hidratos de carbono en tu plato.



De esta forma no sobrecargarás a tu cuerpo con porciones que sean demasiado grandes para tu tamaño. ¡Parece un juego de niños! Aquí tienes unos cuantos consejos más que te ayudarán a adelgazar rápido.

5. Prueba con canela

Esta deliciosa especia que normalmente aromatiza tus postres favoritos, puede ser tu mejor aliada. Aunque no te lo creas, la canela favorece la asimilación del azúcar.



La canela hace que tu cuerpo metabolice el azúcar hasta veinte veces más deprisa. Puedes poner un toque en el té o en el café para no añadir calorías de más. El resultado es delicioso, y estarás ayudando a tu cuerpo.



Puedes también tomar canela de Ceilán concetrada en estos comprimidos 100% naturales y veganas. Otra opción para incorporar canela a tu dieta es con esta infusión de tila y canela, proveniente de la agricultura ecológica.

6. No te olvides de los huevos

Ya sabes lo que dicen, eres lo que comes. Esa cita gastronómico-filosófica, viene a recordarnos que cuanto mejor te alimentes mejor te sentiras. Pero también hay que tener paciencia, porque la carrera de la dieta saludable es una carrera de fondo. Si sabemos qué alimentos son buenos para quemar la grasa más rápido, podremos perder peso con más rapidez.



De hecho, hay un alimento especialmente bueno para ello: el huevo. Resulta que no solo es saludable, sino que contiene componentes específicos como:

proteínas

grasas beneficiosas que ayudarán a mejorar tu metabolismo.

Además de ser una fuente de proteínas, es muy fácil de integrar el huevo en una dieta para perder peso... ¡Deja volar tu imaginación!

7. Practicar deporte es esencial

El entrenamiento de alta intensidad es una forma segura y eficaz de acelerar el metabolismo. Puede no sonar como algo especialmente divertido. La mejor forma de conseguir esto a través del deporte es:

alternando momentos de alta intensidad con otros más relajados.

Haz una lista de canciones con temas más animados para los momentos álgidos y otros más tranquilos para cuando vayas a frenar el ritmo.

Esta idea no solo va a contribuir a acelerar el metabolismo, sino que puede ayudarte a reducir la celulitis.

8. Nueces, las reinas de los frutos secos

El eterno dilema de los frutos secos. ¿Son saludables? ¿Engordan demasiado? Bueno, no será la primera vez que oigas hablar de las bondades de las nueces (o de otros frutos secos como las almendras o los cacahuetes) para tu organismo. Las nueces en concreto son buenas:

para el cabello,

para la piel,

para los niveles de energía...

¡Y también son una opción quemagrasas!

Los aceites que se obtienen de las nueces son capaces de crear un perfecto equilibrio entre los ácidos grasos Omega 6 y Omega 3 en el cuerpo. ¿Quién iba a decir que algo tan pequeño podría ser tan bueno? Eso sí, recuerda comerlos con cabeza. Los frutos secos también son una fuente de calorías. Con un puñado al día debes tener más que suficiente.

Una de las mejores opciones para incorporar las nueces y otros frutos secos y tomar un tentempié sano es el Mix de frutos secos y bayas de Foodspring. Contiene frutos secos crudos, naturales, sin azúcares añadidos con superalimentos como las bayas de goji, ¡súper saludables!

9. Pescado azul, tu mejor aliado

Todo el mundo sabe que el pescado azul es un superalimento con numerosas propiedades beneficiosas. Te sorprenderá saber lo mucho que puede saciarte.

Es muy bueno para el cerebro (tomad nota, sobre todo si estáis estudiando).

Es que es un genio ayudándote a quemar grasa.

¿Cómo acelerar el metabolismo? Las proteínas y grasas beneficiosas del pescado azul son muy buenas para acelerar el metabolismo. Además, tu cuerpo solo se queda con las grasas que necesita de este pescado, dejando ir al resto cuando ya tienes suficientes. Pues, la próxima vez que babees por ese salmón a la plancha tan apetitoso, no te lo pienses dos veces, ¡tu cerebro y cintura te lo agradecerán!



Si quieres conocer otros trucos para adelgazar comiendo de forma saludable, aquí tienes...

10. No te olvides de las legumbres

Las legumbres son también una buena forma de acelerar tu metabolismo. Y algunas de ellas, como las lentejas, los garbanzos o las judías no son únicamente alimentos pesados que requieran cuchara y siesta.



¿Conoces el humus?

El humus o la mantequilla de nuez es un gran ejemplo de un snack idóneo previo al ejercicio.

Antes de hacer ejercicio, esa inyección de energía te permitirá quemar grasa con mayor facilidad.

El humus es además ideal para otras cosas como controlar los niveles de azúcar en la sangre

El humus también estabiliza tus hormonas.

​¡Un manjar saludable!

11. Toma té

Además de estar delicioso en cualquiera de sus vertientes, especiamente en verano con mucho hielo, el té:

está lleno de antioxidantes que te ayudarán a luchar contra las grasas acumuladas en tu organismo.

su elevado porcentaje de teína hará que tu organismo se active,

acelerando tu metabolismo gracias a un proceso llamado termogénesis,

mediante el que la quema de grasas se produce de manera más rápida y eficaz.

¿A qué esperas para tomar una taza?

12. Déjate seducir por las semillas

Todavía te preguntas ¿cómo acelerar tu metabolismo? Algo tan simple como:

Las semillas supone una forma ideal de acelerar el metabolismo.

Actúan como un buen sustituto para las opciones menos saludables , como las patatas fritas o el chocolate.

, como las patatas fritas o el chocolate. ​Puede que no suene demasiado apetecible en un primer momento, pero prueba con semillas chía, de sésamo, de lino, de quinoa ... ¡Están muy ricas!



... ¡Están muy ricas! Las semillas de calabaza pueden ayudar a mejorar algunas dolencias del cuerpo ,

, ​Tienen propiedades beneficiosas y ayudan a dormir mejor.

​Aquí hay unos superalimentos que te ayudarán a cuidarte y perder peso...